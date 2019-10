Michael Müllers Besuch beim Klassenbesten in Singapur

Auf dem Skywalk in den Singapurer Gardens by the Bay: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD, r.) ist in Begleitung von IHK-Präsidentin Beatrice Kramm und Jan Eder, dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Berlin.

Singapur. Als Finn Tay am Montagnachmittag auf dem deutsch-singapurischen Wirtschaftsforum gefragt wird, wie sich Singapur wohl in den kommenden zehn Jahren entwickeln werde, muss die Direktorin des staatlichen Projektentwicklers Jurong Town nicht lange überlegen. Natürlich sei das kleine südostasiatische Land dann längst klimaneutral, und Menschen und Roboter würden ganz selbstverständlich Hand in Hand arbeiten. Allerdings – und Tay klingt jetzt sehr überzeugt – wird Singapur diese Vorhaben bereits in fünf Jahren umgesetzt haben.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte das Zusammentreffen von Unternehmern aus dem Stadtstaat und der deutschen Hauptstadt zuvor eröffnet. „Singapur und Berlin sind dynamische und moderne Wirtschaftsstandorte, die von Zuwanderung und einer starken Wissenschaftslandschaft geprägt sind“, erklärt Müller bei seiner Rede. Beide Städte könnten so die Antworten geben auf Dinge, die vielleicht erst morgen gefragt seien, so der Politiker, der seit Sonntagnachmittag gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) in Singapur unterwegs ist.

Wie Berlin: Rasantes Wachstum der Bevölkerung

In vielen Bereichen stünden Berlin und Singapur vor ähnlichen Herausforderungen. Beide Städte müssten wegen des jeweils rasanten Wachstums der Bevölkerung an ihrer Infrastruktur arbeiten. Daneben seien Themen wie die Digitalisierung, die Mobilität der Zukunft oder der Klimawandel besonders wichtig. Zwischen Singapur und Berlin gebe es bereits bei einigen Punkten Kooperationen, sagt der Regierende Bürgermeister und nennt etwa die Asien-Pazifik-Wochen, die jährlich in der deutschen Hauptstadt stattfinden, als Beispiel.

Womöglich schon Anfang des kommenden Jahres könnte zudem das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Singapur in Kraft treten und dafür sorgen, dass Berlin und Singapur noch enger zusammenrücken.

Wie Singapur die Dinge angeht, lernt Müller am Montag auch von Finn Tay. Die Projektentwicklerin kümmert sich vor allem um die Belange von Industrieunternehmen und hat dabei durchaus einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. „Wir müssen wachsen, sonst gehen wir unter“, sagt sie und meint: Industrie hat wie auch im wachsenden Berlin weiter einen Platz in der Stadt. Das Produzieren müsse einfach wieder sexy werden, so Tay.

Voraussetzungen für fahrerloses Autofahren schon geschaffen

Wie genau das gelingen könnte, lässt die Singapurerin zwar unausgesprochen. Doch wahrscheinlich ist, dass der Stadtstaat dafür einen Plan hat. Auch im Bereich Mobilität ist das so. Wegen des begrenzten Platzes will Singapur vermehrt Verkehr unter die Erde verlegen. Einerseits wird das U-Bahn-Netz in den kommenden Jahren deutlich erweitert. Andererseits verlegt der Staat auch ganze Straßen unter die Erde. Dabei hat Singapur auch die technische Weiterentwicklung im Blick und denkt heute schon mit, dass viele Fahrzeuge bald fahrerlos unterwegs sein werden.

Berlins Regierenden Bürgermeister beeindruckt die Herangehensweise der Singapurer. Am Mittag hatte er sich gemeinsam mit IHK-Präsidentin Beatrice Kramm und weiteren Delegationsteilnehmern eine der Haupt-Touristenattraktionen der Stadt angeschaut, die Gardens by the Bay.

So wie auch Müller gehen jedes Jahr rund zwölf Millionen Besucher auf dem sogenannten Skywalk entlang, der die übergroßen, künstlichen Bäume miteinander verbindet. Müller bleibt am Geländer stehen und blickt auf den Hafen. Das maritime Areal, an dem Schiffe aus aller Welt vor Anker liegen, will Singapur verlegen, arbeitet daran bereits seit mehreren Jahren. 2021 soll es wohl so weit sein.

Lernen bei Großprojekten und Planungsgeschwindigkeit

Einerseits könne sich Berlin in Sachen Geschwindigkeit etwas abschauen. Andererseits aber auch bei der Herangehensweise an Großprojekte. „Die Mentalität, etwas schnell und unbedingt voranbringen zu wollen, ist etwas, das man mit nach Berlin nehmen kann“, sagt Müller. Gleichzeitig sei er aber auch davon überzeugt, dass es Beteiligung und Mitsprache der Bevölkerung und anderer Partner brauche, so Müller.

Singapur habe stets den Anspruch Klassenbester zu sein, heißt es unter hier lebenden Diplomaten. Für die Wirtschaft bedeutet das vor allem feste und verlässliche Rahmenbedingungen und somit gute Geschäfte. In einem Ranking unter allen Staaten der Erde landete Singapur erst kürzlich in Sachen Wettbewerbsfähigkeit auf Platz eins. Deutschland hingegen wurde nur Siebter. Alles sei hier, so wie es sich Unternehmen wünschen würden.

Interessanter Markt für deutsche Unternehmen

Auch deswegen ist der Stadtstaat für Firmen aus der Bundesrepublik interessant. Mittlerweile versuchen rund 1800 Unternehmen von Singapur aus Geschäfte im südostasiatischen Raum anzubahnen, darunter Siemens, BASF, Wacker Chemie und auch Medizintechnik-Spezialist Biotronik aus Berlin.

Singapur wird auch als Kapitalgeber immer bedeutender: Der größte staatliche Fonds Temasek verwaltet mittlerweile Vermögen und Beteiligungen im Wert von rund 200 Milliarden Dollar. Die Berliner Unternehmen Getyourguide und Omio konnten bereits mithilfe von Geld aus Singapur wachsen.

Wohlstand, aber Defizite bei Menschenrechten und Pressefreiheit

Von der wirtschaftlichen Entwicklung hat auch die Bevölkerung in dem Stadtstaat profitiert. Das Pro-Kopf-Einkommen gehört mittlerweile zu den höchsten weltweit. Doch die Bürger spüren auch den starken Staat. Seit mehr als 50 Jahren regiert dieselbe Partei. Bei Vergehen drohen den Einwohnern hohe Geldstrafen, Homosexuellen sogar noch immer Gefängnis.

Auch Pressefreiheit gibt es nicht. Der Umgang mit Journalisten färbt mitunter auch auf die Unternehmen ab. Als die Delegation um Michael Müller am Montagnachmittag Siemens besuchte, schloss der Standortchef die mitgereisten Redakteure kurzerhand von einem Teil des Gesprächs aus.

Berlins Regierender Bürgermeister will Menschenrechte und Pressefreiheit an diesem Dienstag auch bei seinem Zusammentreffen mit der Singapurer Staatspräsidentin Halimah Yacob ansprechen. Wenn man die Chance hat, das zu thematisieren, sollte man es tun, sagt er. Freiheit und Toleranz seien schließlich ein harter Standortfaktor für wirtschaftlichen Erfolg. Berlin sei dafür das beste Beispiel.