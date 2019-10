Stresstest Rot-Rot-Grün: Keine Einigung beim Mietendeckel in Sicht

Berlin. Die Verhandlungen über die Einführung eines Mietendeckels sind ins Stocken geraten. Nachdem die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken sich Ende vergangener Woche keine gemeinsame Linie gefunden haben, herrscht auch Anfang der Woche Ratlosigkeit, wie sich die drei zerstrittenen Parteien eine Einigung erzielen wollen.

Am Dienstag soll im Senat über Kompromissmöglichkeiten gesprochen werden. Wichtige Akteure, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) oder Kultursenator und Linkenchef Klaus Lederer, sind allerdings nicht anwesend. Am Donnerstag soll dann in einem neuen Sonderkoalitionsausschuss ein Ausweg aus dem Dilemma gefunden werden.

Das Gesetz soll im Januar in Kraft treten

Die Zeit drängt. Am 24. Oktober soll sich der Rat der Bürgermeister mit dem Mietendeckel beschäftigen. Das Gesetzgebungsverfahren muss bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, damit das Gesetz im Januar in Kraft treten und rückwirkend ab dem 18. Oktober gelten kann. Die Bezirke stehen dem Vorhaben skeptisch gegenüber, weil sie einen Großteil des zu erwartenden bürokratischen Aufwandes bei der Umsetzung des Mietendeckels übernehmen sollen.

Grüne und Linke sind über den Koalitionspartner SPD verärgert, weil dieser am Freitag eine vollkommen neue Verhandlungsposition vertrat und die in den vergangenen Monaten erzielte Einigung aufkündigte. Demnach will die SPD ein reines Einfrieren der Mieten erreichen, ohne die Möglichkeit, zu hohe Mieten senken zu können oder den Vermietern einen jährlichen Inflationsausgleich einzuräumen.

Grüne und Linke sehen sich von der SPD getäuscht

Grüne und Linke werfen der SPD nun vor, stillschweigend die im Juni verabschiedeten Eckpunkte zum Mietendeckel und das von der Wohnungssenatorin im September vorgelegte Gesetz zum Mietendeckel ohne Widerspruch hingenommen zu haben und jetzt kurz vor der Verabschiedung neue Verhandlungslinien zu präsentieren.

Alle drei Parteien versichern, dass sie noch an eine Einigung glauben. „Wir stehen in der Pflicht, für 1,5 Millionen Mieter eine rechtssichere und gute Lösung finden“, sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen, Katrin Schmidberger, am Montag. „Ich erwarte, dass wir uns alle darum bemühen.“

SPD, Grüne und Linke wollen sich am Donnerstag einigen

Auch für die Linken ist eine Lösung in noch Sicht. „Ich sehe eine Möglichkeit zur Einigung“, sagte die Wohnungsexpertin der Fraktion, Gabriele Gottwald. „Es müssen aber Einige von ihrem hohen Ross absteigen“, sagte sie in Richtung der Sozialdemokraten.

Größter Streitpunkt ist immer noch die Frage, ob Mietern das Recht eingeräumt werden soll, zu hohe Mieten senken zu können. Grüne und Linke wollen das. Zahlt ein Mieter mehr als 30 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens für die Wohnung, soll die Miete auf bestimmte Obergrenzen abgesenkt werden können. Im Gegenzug soll es Vermietern erlaubt sein, jährlich einen Inflationsausgleich verlangen zu können. Einigung konnte bislang lediglich darüber erzielt werden, dass eine Modernisierungsumlage von einem Euro je Quadratmeter möglich sein soll.

Die SPD bringt neue Vorschläge ins Spiel

Das lehnt die SPD ab. „Einfrieren heißt einfrieren“, heißt es bei den Verhandlungsführern rund um den Regierenden Bürgermeister Müller nun. Das entspreche dem ursprünglich gefassten Beschluss des Mietendeckels. Die Sozialdemokraten kritisieren am Plan von Grünen und Linken, dass sich besser Verdienende mit teuren Mieten über eine Absenkung freuen könnten, während bei schlechter Verdienenden mit geringen Mieten jährliche Mieterhöhungen in Höhe des Inflationsausgleichs möglich wären. „Das ist unsozial“, sagt ein SPD-Unterhändler dazu.

Als Kompromisslinie zeichnete sich am Montag die Möglichkeit ab, dass zunächst auf einen Inflationsausgleich verzichtet wird, um diesen dann den Vermietern möglicherweise nach ein paar Jahren zu ermöglichen.

Der Mietendeckel soll für 1,5 Millionen Wohnungen gelten

Der Senat verhandelt seit dem Frühjahr über die Einführung des umstrittenen Mietendeckels in der Stadt. angesichts stark gestiegener Mieten, sollen die aktuellen Mieten für die Dauer von fünf Jahren eingefroren werden. Bei der konkreten Ausgestaltung ist die Regierungskoalition zerstritten. Das Mietengesetz ab Januar 2020 für alle nicht preisgebundenen 1,5 Millionen Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern gelten. Wohnungsneubau wird vom Gesetz gänzlich ausgenommen. Auch bereits mietpreisgebundene Wohnungen sollen vom Gesetz nicht betroffen sein. gegen die Pläne des Senats hat sich breiter Widerstand formiert. Private Wohnungsunternehmen und Genossenschaften sehen ihre Geschäftsgrundlage gefährdet, sollte der Mietendeckel wie geplant eingeführt werden.