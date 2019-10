Koalitionsrunde: Einigkeit bei Umwelt- und Agrarpolitik

Dietmar Woidke (M), Ministerpräsident und SPD-Vorsitzender in Brandenburg, sitzt bei den Koalitionsverhandlungen von SPD, CDU und Grünen.

Die Landwirtschaft und der Klimaschutz war eins der umstrittensten Themen bei den Verhandlungen für eine rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg. Die künftigen Partner sind sich aber deutlich näher gekommen.

Potsdam. Nach heftigem Streit in der vorbereitenden Arbeitsgruppe haben die Beteiligten von SPD, CDU und Grünen vor der Verhandlungsrunde zur Umwelt- und Agrarpolitik weitgehend Einigkeit demonstriert. "Wir sind uns einig, dass wir im Klimaschutz weitere Schritte gehen wollen, im Umwelt- und Naturschutz sowieso", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag vor Beginn der Verhandlungen. Konkrete Maßnahmen nannte er nicht.

Auch Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher sprach von guten Ergebnissen bereits in der Arbeitsgruppe. "Beim Klimaschutz müssen wir noch mal ran", betonte sie aber. Verhandelt werden müsse auch noch über die Verteilung der EU-Gelder für die Landwirtschaft. Die Grünen fordern eine stärkere Unterstützung der Öko-Betriebe. Dagegen erklärte der kommissarische CDU-Landeschef: "Mehr bio dann, wenn die Landwirte auch merken, dass sie beim Umstieg auf Biolandbau eine Ertragssituation haben, von der sie auch leben können." Die habe in der Region um Berlin durchaus wirtschaftliches Potenzial.

Das Streitthema zum Umgang mit den Wölfen soll vertagt werden. "Wir müssen das Bundesgesetz abwarten, dass in Arbeit ist", meinte Stübgen. In den Sondierungsverhandlungen hatten sich die drei Parteien bereits darauf geeinigt, dass sogenannte Problemwölfe, die Weidetiere reißen, abgeschossen werden dürfen. Einig sei sich die Koalitionsrunde auch darüber, dass der ehrenamtliche Tierschutz, etwa Tierheim, finanziell unterstützt werden sollen, ergänzte Woidke.

Reserviert zeigte sich Woidke gegenüber der Forderung der Naturschutzverbände, den Landwirten den Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten zu untersagen. Dazu hatten die Verbände eine Volksinitiative zum Artenschutz gestartet, die bereits mehr als 65 000 Bürger unterschrieben haben. "Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir nicht den einen gegen den anderen ausspielen", erklärte der Regierungschef. "Wir wollen, dass mehr Artenschutz in Brandenburg passiert - und das geht nicht gegen die Landwirtschaft in Brandenburg sondern nur mit ihr."

Der Landesbauernverband hat eine eigene Volksinitiative zum Thema Artenvielfalt gestartet. Im Gegensatz zu den Umweltverbänden fordert diese Initiative kein Verbot von Pflanzenschutzmitteln, sondern nur deren Reduzierung.