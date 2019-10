Verkehr in Berlin: Welche Blitzer am häufigsten blitzen

29 fest installierte Blitzersäulen in Berlin sollen die Temposünder an die angegebene Geschwindigkeit erinnern. Doch anstatt sich an jene zu halten, blitzt es immer häufiger. In der Zeit von Januar bis Juni 2019 bereits 178.712 Mal – im Jahr 2018 waren es insgesamt 212.770 Geschwindigkeitsverstöße wie aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf Anfrage des CDU-Politikers Peter Trapp hervorgeht. Zuvor hatte die „BZ“ berichtet.

Im Schnitt lösten die Anlagen 2018 also 583-mal aus. Pro Tag. Und im 1. Halbjahr 2019 waren es rund 980-mal pro Tag. Immer noch an der Spitze der „erfolgreichsten“ Blitzer ist die Anlage auf der Stadtautobahn A100 im Britzer Tunnel (2018: 80.521, 1. Hj. 2019: 30.761), gefolgt von denen an der Kreuzung Schildhornstraße Ecke Gritznerstraße (2018: 23.413, 1. Hj. 2019: 9.631), Osloer Straße Ecke Koloniestraße (2018: 20.174, 1. Hj. 2019: 5.261) und Siemensdamm Ecke Nikolaus-Groß-Weg (2018: 17.645, 1 Hj. 2019: 7.670)

Blitzer in Berlin: Schon drei Millionen Euro Einnahmen

Dieser Anstieg macht sich auch in der Stadtkasse bemerkbar. Knapp 3,7 Millionen Euro wurden 2018 durch die stationären Blitzersäulen eingenommen, diese Zahl wurde bereits im ersten Halbjahr 2019 fast erreicht: 3.057.000 Euro. Die Gesamtkosten für den Betrieb der stationären Anlagen ist im Vergleich eher überschaubar: Im Jahr 2018 waren es insgesamt 136.458,61 Euro, die Betriebskosten im ersten Halbjahr 2019 betrugen 62.077,05 Euro.

Und auch die Kosten für den Bau neuer Anlagen hält sich im Vergleich zu den Einnahmen in Grenzen – 2018 sind elf neue Blitzer hinzugekommen. Die Kosten für die bereits im April 2018 in Betrieb genommene Anlage am Ernst-Reuter-Platz betrugen 107.481 Euro. Die neue Anlage auf der BAB 111 kostete 193.589,00 Euro. Die übrigen neun Standorte wurden von einer einzigen Firma errichtet: Die Gesamtsumme lag bei 1.1 Millionen Euro.

Alle stationären Blitzer in Berlin auf einen Blick:

Britz: A 100, Tunnel Ortskern Britz (TOB)

A 100, Tunnel Ortskern Britz (TOB) Charlottenburg: Reichpietschufer / George-C.-Marshall-Brücke

Reichpietschufer / George-C.-Marshall-Brücke Charlottenburg: Theodor-Heuss-Platz 2

Theodor-Heuss-Platz 2 Charlottenburg/Siemensstadt: Siemensdamm / Nikolaus-Groß-Weg

Siemensdamm / Nikolaus-Groß-Weg Kreuzberg: Mehringdamm / Bergmannstraße

Mehringdamm / Bergmannstraße

Kreuzberg: Hallesches Ufer / Schöneberger Straße

Hallesches Ufer / Schöneberger Straße

Lichtenberg: Frankfurter Allee 169

Frankfurter Allee 169 Prenzlauer Berg: Bornholmer Straße / Schönhauser Allee

Bornholmer Straße / Schönhauser Allee Prenzlauer Berg: Prenzlauer Allee / Ostseestraße

Prenzlauer Allee / Ostseestraße Reinickendorf: Scharnweberstraße / Antonienstraße

Scharnweberstraße / Antonienstraße

Reinickendorf: Hermsdorfer Damm / Waidmannsluster Damm

Hermsdorfer Damm / Waidmannsluster Damm Schöneberg: Innsbrucker Platz

Innsbrucker Platz

Steglitz: Schildhornstraße / Gritznerstraße

Schildhornstraße / Gritznerstraße

Tiergarten: Großer Stern / Altonaer Straße

Großer Stern / Altonaer Straße



Wedding/Gesundbrunnen: Osloer Straße / Koloniestraße

Osloer Straße / Koloniestraße Wedding: Seestraße 91-93

Seestraße 91-93



Wilmersdorf: Bundesallee / Güntzelstraße

Bundesallee / Güntzelstraße

Wilmersdorf: Bundesallee / Nachodstraße

Neue Blitzer seit 2018:

Adlershof: Adlergestell / Otto-Franke-Straße

Adlergestell / Otto-Franke-Straße BAB 111, zwischen Landesgrenze und Autobahnanschlussstelle Schulzendorfer Straße (beide Fahrtrichtungen)

zwischen Landesgrenze und Autobahnanschlussstelle Schulzendorfer Straße (beide Fahrtrichtungen) Britz: Buschkrugallee / Autobahnanschlussstelle Buschkrugallee

Buschkrugallee / Autobahnanschlussstelle Buschkrugallee Charlottenburg: Ernst-Reuter-Platz / Otto-Suhr-Allee

Ernst-Reuter-Platz / Otto-Suhr-Allee





Charlottenburg: Kaiserdamm / Messedamm

Kaiserdamm / Messedamm

Köpenick: An der Wuhlheide / Rudolf-Rühl-Allee

An der Wuhlheide / Rudolf-Rühl-Allee Mitte: Mollstraße / Otto-Braun-Straße

Mollstraße / Otto-Braun-Straße

Reinickendorf: Lindauer Allee / Roedernallee

Lindauer Allee / Roedernallee Schöneberg: Kurfürstenstraße / An der Urania

Kurfürstenstraße / An der Urania

Tiergarten: Potsdamer Straße / Bülowstraße

Potsdamer Straße / Bülowstraße



Treptow: Elsenstraße / Puschkinallee

Zahl der Raser auf Berlins Straßen nimmt zu

