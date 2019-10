Vorlesungszeit beginnt: 195 000 Studenten in Berlin erwartet

Studenten sitzen in einer Vorlesung in einem Hörsaal der Humboldt-Universität zu Berlin.

Berlin. Für bis zu 195 000 Studenten beginnt an diesem Montag in Berlin die Vorlesungszeit. Das geht aus einer ersten Hochrechnung der Senatskanzlei - Wissenschaft und Forschung zu den staatlichen, konfessionellen und privaten Hochschulen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit liegt die Zahl der Studierenden in der Stadt ungefähr auf Vorjahresniveau: Laut amtlicher Statistik waren es 2018 rund 192 000 Studenten gewesen. Die Hochrechnung basiert auf ersten Meldungen der elf Hochschulen sowie Erfahrungswerten, etwa zu den Nachmeldungen. Die finalen Zahlen für das Wintersemester 2019/20 sollen in einigen Wochen vorliegen. Die Vorlesungszeit geht bis Mitte Februar 2020.