Extinction Rebellion: Stresemannstraße ist geräumt

Berlin. Die von Demonstranten der Umweltbewegung Extinction Rebellion (XR) blockierte Berliner Stresemannstraße am Bundesumweltministerium ist geräumt. "Der Verkehr rollt wieder. Die meisten Demonstranten sind von alleine gegangen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag. "Einige wenige" seien demnach weggetragen worden. Manche Demonstranten hätten sich zuvor mit Klebstoff an der Straße festgeklebt. Andere versuchten, sich an Gegenständen wie Rohren festzuketten.

Die Räumung sei notwendig gewesen, weil die Demonstranten eine Bürgerversammlung auf der Fahrbahn abhalten wollten, erklärte der Sprecher. Der Umweltbewegung wurde als Alternative eine Fläche an der Köthener Straße angeboten. Dort hielten sich nach Polizeiangaben gegen 15.00 Uhr rund 150 Menschen auf. Die XR-Organisatoren hatten ursprünglich für den Sonntag ein Kulturprogramm und Diskussionsrunden in der blockierten Stresemannstraße geplant.