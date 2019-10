Konzert: Sarah Connor live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Sarah Connor wird am 26. Oktober in Berlin spielen

Sarah Connor spielt am 26. Oktober 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Sarah Connor live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Sarah Connor geht 2019 mit ihrem zweiten deutschsprachigen Album auf große Arena-Tour und spielt am 26. Oktober in Berlin. Im Gepäck hat die Sängerin Songs aus ihrem aktuellen Album "Herz, Kraft, Werke" und natürlich eine Auswahl ihrer größten Hits.

Vier Jahre lang war Sarah Connor mit ihrer Band auf Tournee, um die Songs ihres ersten deutschsprachigen Albums „Muttersprache“ live zu spielen. Diese Konzerte sind bei der Künstlerin als „sehr emotional, elektrisierend und berührend“ in Erinnerung geblieben. Jetzt will Sarah Connor dieses Erlebnis noch einmal toppen - mit den 15 neuen, deutschsprachigen Songs der "Herz, Kraft, Werke"-Tour.

Sarah Connor ist aus der deutschen Musikszene nicht wegzudenken. Mit mehr als sieben Millionen verkauften Tonträgern gilt sie als eine der erfolgreichsten Sängerinnen des 21. Jahrhunderts in Deutschland. Hits wie "From Sarah with Love", "From Zero to Hero" und "Music is the Key" konnte sie sich regelmäßig den ersten Platz in den deutschen Charts sichern.

Wo wird Sarah Connor in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für das Berlin-Konzert von Sarah Connor in in der Mercedes-Benz Arena sind keine regulären Karten mehr erhältlich. Wer sich auf der Internetseite der Veranstalter für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden. Für das Konzert gibt es noch Premium-Tickets ab 299 Euro.

Wann startet das Konzert von Sarah Connor?

Der Einlass startet am Sonnabend (26. Oktober) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Sängerin Sarah Connor.

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Wird Sarah Connor 2019 weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Nach ihrem Berlin-Auftritt stehen 2019 noch Gigs in Bremen (27. Oktober), Hamburg (29. Oktober), hannover (30. Oktober), Köln (2. November), Stuttgart (3. November), Mannheim (5. November), Leipzig (8. November), München (9. November) und Frankfurt (10. November) auf dem Programm.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Sarah Connor live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 26. Oktober 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.