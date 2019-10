Illegale Autorennen in Berlin: Zahl der Raser nimmt zu

Bei einem illegalen Autorennen in Berlin war am 1. Februar ein 69-Jähriger nahe des KaDeWe ums Leben gekommen.

Berlin. In Berlin steigt die Zahl der erwischten Raser. Das geht aus Zahlen der Amtsanwaltschaft hervor, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegen. Seit Inkrafttreten des Raser-Paragrafen vor zwei Jahren sind in Berlin bis einschließlich dieser Woche 902 Verfahren gegen Raser eingegangen. Laut der Statistik laufen aktuell noch 173 Verfahren, in 319 ist die Anklageerhebung erfolgt und in 130 Verfahren wurde ein Täter rechtskräftig verurteilt. Die restlichen Fälle wurden eingestellt.

Der Paragraf 315d des Strafgesetzbuches (Raser-Paragraf) war genau heute vor zwei Jahren eingeführt worden. Auf „verbotene Kraftfahrzeug­rennen“ drohen demnach bis zu zwei Jahre Gefängnis oder hohe Geldstrafen. Wird eine Person fahrlässig gefährdet oder kommt jemand zu Tode, können daraus auch fünf bis zehn Jahre Haft werden. Vor der Gesetzesverschärfung begingen Autoraser, die sich Rennen lieferten, nur eine Ordnungswidrigkeit.

Raser in Berlin - Zahl der Verfahren dürfte auf über 1000 steigen

Die Berliner Amtsanwaltschaft, bei der ein Großteil der Fälle landet, rechnet damit, dass die Zahl der Verfahren in diesem Jahr noch über 1000 klettern wird. „Die Tendenz ist steigend“, sagte Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann der Berliner Morgenpost. Nunmehr würde statistisch betrachtet mehr als ein Verfahren am Tag in Berlin wegen eines Kraftfahrzeugrennens anhängig.

„Die steigende Tendenz ist auch auf die erhöhte Aufmerksamkeit und Kontrolldichte der Polizei zurückzuführen“, so Winkelmann weiter. Schon Anfang Oktober 2019 seien so viele Verfahren anhängig geworden wie im gesamten Kalenderjahr 2018.

Die Fahrzeuge gehören häufig nicht den Fahrern

Probleme haben die Ermittler unterdessen bei der Einziehung der häufig hochmotorisierten Fahrzeuge. Das gelang bei 902 Verfahren erst in vier Fällen. Das lag laut Winkelmann daran, dass in der weit überwiegenden Zahl der Fälle die Beschuldigten nicht Eigentümer des Fahrzeugs waren. Häufig würde es sich um Mietfahrzeuge oder Carsharing-Autos handeln. „Dem Eigentümer ist nur schwer nachzuweisen, er habe damit rechnen müssen, dass mit seinem Fahrzeug ein Kraftfahrzeugrennen stattfindet“, sagte Winkelmann.

Der neue Paragraf 315d war im Zuge des Prozesses um die Kudamm-Raser eingeführt worden. Im Februar 2016 waren die inzwischen wegen Mordes verurteilten Hamdi H. und Marvin N. über den Kurfürstendamm gerast, dabei hatten sie den 69 Jahre alten, unbeteiligten Michael W. totgefahren.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Norbert Cioma, sagte der Berliner Morgenpost auf Nachfrage: „Die Gesetzesveränderungen erweitern die Möglichkeiten für unsere Kollegen“. Cioma mahnte aber auch, dass ohne Verfolgungsdruck die Gesetzesverschärfung nicht nachhaltig sei. Viele Funde seien zudem zufällig. „Wir dürfen nicht verkennen, dass hier bewusst Fahrzeuge umgebaut und so unkontrollierbare Waffen auf unsere Straßen geschickt werden. Wir brauchen eine spezielle Einheit mit Kollegen, die sich bedarfsorientiert ausschließlich mit der Thematik beschäftigen, in der Nacht zivil unterwegs sind und auch mal am Feiertag Tuningtreffen besuchen“, sagte Cioma. Nur so lasse sich die notwendige Fachexpertise aufbauen, um Raser und Profilierungsfahrer strukturell zu bekämpfen. Dafür sei auch eine Vernetzung mit anderen Bundesländern notwendig, sagte er.

Psychologe fordert Stufenführerscheine

Im Interview der Berliner Morgenpost sagte der Berliner Verkehrspsychologe Haiko Ackermann, dass er nicht den Eindruck habe, dass die Gesetzesänderung dazu geführt habe, dass sich das Verhalten auf Berlins Straßen grundsätzlich ändere. „Das Problem ist, dass Leute, die Rennen fahren und bisher nicht erwischt wurden, davon ausgehen, dass das auch in Zukunft nicht passieren wird“, sagte Ackermann dieser Zeitung. Genau wie Amtsanwalt Winkelmann fordert Ackermann die Einführung eines Stufenführerscheins. „Dann könnte man überlegen, ob es für Fahranfänger in der Probezeit nicht eine PS-Begrenzung geben sollte. Bei Motorrädern gibt es das ja schon“, sagte er.