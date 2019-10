Konzert: Metronomy live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Metronomy spielen am 24. Oktober in Berlin

Columbiahalle Metronomy live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

So war das Lollapalooza 2019 in Berlin

So war das Lollapalooza 2019 in Berlin

Metronomy sind zurück: Erst kürzlich veröffentlichen die Briten ihre erste Single „Lately“ aus dem neuen und sechsten Album „Metronomy Forever“, jetzt ist die Band auf Tour und spielt am 24. Oktober in Berlin. Im Gepäck haben Metronomy Songs aus ihrem aktuellen Album und natürlich eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "The Bay" und "Everything Goes My Way".

Metronomy dürfen in diesem Jahr ihr 20-Jähriges Jubiläum feiern. 1999 stellte der zu diesem Zeitpunkt erst 16-jährige Joseph Mount die Band auf die Beine. 2006 erschien das Debüt-Album "Pip Paine". Mit dem Nachfolger "The Night" stiegen Metronomy in die erste Liga britscher Bands auf.

Was können Fans erwarten?

Einen einmaligen Mix aus Pop und Club-Sounds vom neuem Album „Metronomy Forever“. Live begeistern Metronomy seit jeher in ausverkauften Hallen und auf den großen Festivalbühnen. Neben Joseph Mount und Oscar Cash ist die Band durch Anna Prior, Gbenga Adelekan und Michael Lovett zum Quintett vervollständigt. Bei ihrem Berlin-Auftritt wird Georgia als Special Guest erwartet.

Wo werden Metronomy in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Metronomy in der Columbiahalle sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 32,00 Euro zzgl. Versandkosten).

Werden Metronomy noch weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Nach ihrem Berlin-Auftritt steht 2019 noch ein Gig in Offenbach am Main (26. Oktober) auf dem Programm. Für 2020 sind schon Auftritte in Dresden (3. April) und Mannheim (4. April) geplant.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (24. September) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Setlist - Welche Songs wird Metronomy spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielten Metronomy bei ihrem Konzert am 11. Oktober in Lyon:

Lately The Bay Whitsand Bay Everything Goes My Way Wedding Bells Corinne She Wants Night Owl Insecurity Reservoir Walking in the Dark Boy Racers I'm Aquarius The End of You Too Old Skool Salted Caramel Ice Cream The Look On Dancefloors Love Letters

Zugabe:

Upset My Girlfriend Heartbreaker Sex Emoji

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Metronomy live in Berlin 2019, Donnerstag, 24. Oktober 2019, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.