Konzert: Die Pixies live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Rüfüs Du Sol spielen am 18. Oktober in Berlin

Rüfüs du Sol kommen am 18. Oktober für ein Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Columbiahalle Rüfüs du Sol live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Australiens Dance-Sensation Rüfüs Du Sol kommt im Herbst für vier Konzerte nach Deutschland und spielt am 18. Oktober in Berlin. Im Gepäck haben Tyrone Lindqvist (Gesang), Jon George (Keyboards) und James Hunt (Schlagzeug) Songs aus ihrem aktuellen Album "Solace" und natürlich eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Innerbloom", "Brighter" und "Sundream".

Förmlich aus dem Nichts tauchte die dreiköpfige Formation 2012 im australischen Radio sowie in den angesagtesten Clubs des Landes auf – um von dort ihre Weltkarriere zu starten. Für ihr aktuelles Album "Solace" flogen Rüfüs Du Sol die Herzen von Fans und Kritikern gleichermaßen zu. Am 6. September erschien eine neue Remix-Version des Albums.

Wo werden Rüfüs du Sol in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Rüfüs du Sol in der Columbiahalle sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 30,00 Euro zzgl. Versandkosten).

Werden Rüfüs du Sol noch weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Nach ihrem Berlin-Auftritt stehen noch Gigs in Köln (19. Oktober), Hamburg (21. Oktober) und Frankfurt (22. Oktober) auf dem Programm.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (18. September) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Setlist - Welche Songs wird Rüfüs du Sol spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielten die Rüfüs du Sol bei ihrem Konzert am 5. Oktober in Los Angeles:

Intro Eyes You Were Right Like An Animal Brighter Sundream Lost in My Mind All I've Got Say A Prayer For Me Until the Sun Needs To Rise New Sky Solace Underwater Innerbloom Another Life

Zugabe:

Treat You Better No Place

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Rüfüs du Sol live in Berlin 2019, Freitag, 18. Oktober 2019, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.