Konzert: Mike Singer live in Berlin 2019 - Tickets, Termin & Show

Mike Singer spielt am 13. Oktober in Huxleys Neuer Welt

Mike Singer spielt am 13. Oktober 2019 ein Konzert in Huxleys Neue Welt. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin

Huxleys Neue Welt Mike Singer live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Mike Singer ist zurück: Im Rahmen der "Trip"-Tour 2019 wird der Popsänger mit seinem gleichnamigen Album die Clubs in Deutschland zum Beben bringen und am Sonntag (13. Oktober) in Berlin spielen. Im Gepäck hat Singer neben Songs aus seinem aktuellen Album "Trip" auch eine Auswahl seiner größten Hits wie "Safe Digga", "Bella Ciao", "Flashbacks" und "Galaxie".

Mike Singer gilt als Teenie-Schwarm, Influencer und deutscher Justin Bieber. 2017 erschien sein erstes Studioalbum „Karma” und ein Jahr danach sein zweites Album „Deja Vu” - beide landeten auf Platz 1 der Albumcharts. Neben seinem Hauptberuf als Sänger ist Mike Singer auch als Schauspieler aktiv, nämlich in der Rolle des Luke in der Nick-Serie „Spotlight”.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Berlin-Konzert von Mike Singer in Huxleys Neuer Welt sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 41,30 zzgl Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (13. Oktober 2019) um 17.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.00 Uhr.

Foto: Robert Wunsch / Privat

Wird Mike Singer noch weitere Konzerte 2019 spielen?

Nach dem Auftritt in Berlin am Sonntag sind noch Konzerte in Leipzig (15. Oktober), Nürnberg (16. Oktober) und München (17. Oktober) geplant, bevor es für den Künstler am 18. Oktober nach Wien geht.

Ab welchem Alter ist das Konzert?

Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren dürfen die Show nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person besuchen. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren müssen zum Konzert eine Einverständniserklärung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person dabei haben.

Wie komme ich hin?

Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen: Mit fünf direkten Busverbindungen, einem Taxistand und zwei U-Bahnanbindungen erreicht man das Huxleys Neue Welt problemlos (Anfahrt: U7, U8, BUS 129, BUS 144, BUS 167, BUS 171, BUS 248). Wer mit dem Auto kommt, sollte keine Probleme mit Parkplätzen haben: Das Umfeld des Huxleys Neue Welt ist kein reines Wohngebiet und bietet deshalb ausreichend Parkmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich direkt neben der Venue ein 1200 Quadratmeter großer Parkplatz, der nachts für 300 Autos zur Verfügung steht.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Huxleys Neue Welt.

Mike Singer live in Berlin 2019, Sonntag, 13. Oktober, Einlass ab 17:00 Uhr, Konzertbeginn 18:00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107, 10967 Berlin-Neukölln