Michael Müller in Südostasien: Das sind die Vorhaben

Berlin/Singapur. Viele der zahlreichen Sehenswürdigkeiten Singapurs wird die Reisegruppe aus Berlin wohl nicht bestaunen können, denn es geht ums Geschäft: „Singapur ist wie Berlin ein Anziehungspunkt der internationalen Wirtschaft. Umso wichtiger und dringlicher ist es daher, dass wir die Zusammenarbeit weiter ausbauen. Das zwischen der EU und Singapur unterzeichnete Freihandelsabkommen birgt weitere Potenziale“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor dem Abflug.

Müller wird am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gemeinsam mit der 22-köpfigen Wirtschaftsdelegation der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin in dem südostasiatischen Stadtstaat erwartet.

Schwerpunkt der Reise ist der Besuch der ITB Asia. Der Ableger der Internationalen Tourismusbörse aus Berlin findet seit 2008 in Singapur statt. Müller, der die Tourismusschau am Mittwoch gemeinsam mit dem Chef der Messe Berlin, Christian Göke, eröffnen wird, erklärte vorab: „Die ITB Asia ist eine der größten und qualitativ stärksten Tourismusmessen in Asien, ein wichtiger Markt auch für den Berliner Tourismus.“

Mehr Präsenz in der Welt

Die Messe veranstalte die Auslandsableger der globalen Leitmessen wie eben die ITB Asia vor allem, um die jeweilige Mutter-Veranstaltung in Berlin zu stärken, sagte Messe-Chef Göke. „Unsere Leitmessen, wie die ITB, stehen in einem weltweiten, scharfen Wettbewerb. Durch Messen, wie die ITB Asia, sind wir in Wachstumsregionen präsent und binden auch dort die Branche weiter an uns, statt sie an Wettbewerber zu verlieren“, so Göke weiter.

Die ITB Asia sichere daher genauso wie die ITB China und die neue ITB India den Erfolg der ITB insgesamt. „Gleichzeitig bringen unsere Auslandsmessen Berlin als Stadt immer auch ein Stück mehr Präsenz in der Welt und bauen das Netzwerk der Stadt aus“, erklärte der Messechef.

Debatte um neue ITB-Regeln für Partnerländer

Um die ITB in Berlin gab es allerdings in diesem Jahr Aufregung. Das Partnerland Malaysia geriet wegen seines Umgangs mit Homosexuellen in die Schlagzeilen. Bei der ITB-Eröffnungspressekonferenz im März leugnete der Tourismusminister Malaysias sogar die Existenz Homosexueller in seinem Land.

Der Senat legte daraufhin neue Kriterien für Partnerländer fest. In einem sogenannten Code of Conduct müssen Bewerber ab dem Jahr 2020 sogar ausdrücklich versichern, Menschenrechte einzuhalten. Bei der Eröffnung der ITB Asia in Singapur soll das zwar kein Thema sein. Doch auch in dem südostasiatischen Staat drohen Homosexuellen bis zu zwei Jahre Gefängnis.

Die Welt sei voller Konflikte, hatte Messe-Chef Christian Göke mit Blick auf den Umgang mit sexuellen Minderheiten in Singapur erst in der vergangenen Woche im Interview mit der Berliner Morgenpost betont. „Es gibt doch jede Woche neue Entwicklungen, die nicht unseren Wertvorstellungen entsprechen.

Fangen wir an, Länder, Aussteller oder Besucher moralischen Wertungen zu unterwerfen, müssten wir unser Geschäft einstellen“, so Göke weiter. Der Messe-Chef plädierte dafür, subtiler auf Veränderungen in anderen Ländern hinzuwirken. So arbeite die Messe Berlin bereits seit Jahren und das gehe besser als „mit der großen Glocke“, so Göke.

Nur auf Platz 33 der wichtigsten Exportmärkte

Abseits der ITB will Berlins Regierungschef Müller vor allem dafür sorgen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der deutschen Hauptstadt und Singapur noch intensiver werden als bislang. Zuletzt beliefen sich die Berliner Exporte nach Singapur auf 88 Millionen. Der Stadtstaat liegt damit nur auf Platz 33 der wichtigsten Exportmärkte Berlins.

Bei den südostasiatischen Abnehmern sind vor allem elektrische Ausrüstungen (21 Prozent Anteil am Singapur-Gesamtexport), Datenverarbeitungsgeräte (18 Prozent) und pharmazeutische Erzeugnisse (15 Prozent) gefragt. Aus Singapur nach Berlin wurden 2018 Waren im Gesamtwert von 60 Millionen Euro geliefert. Datenverarbeitungsgeräte machten rund 70 Prozent des Singapurer Gesamtimports nach Berlin aus.

Ein Thema ist auch der soziale Wohnungsbau

Singapur habe sich als zentrales Tor zur dynamischen Region Südostasien etabliert, sagte Berlins IHK-Präsidentin Beatrice Kramm vor der Reise. „Kleine und große Berliner Unternehmen nutzen Singapur bereits als Innovationsdrehscheibe für die fortschrittliche Produktion und Digitalisierung ihrer Produkte“, so Kramm.

Umgekehrt sei Berlin aber auch ein geeigneter Landeplatz in Europa für die vielen ambitionierten und visionären Geschäftsprojekte aus Singapur. „Wir möchten mit der Reise die wirtschaftlichen Beziehungen stärken und miteinander größtmögliche Erfolge für die internationale Geschäftsentwicklung und Vernetzung der Berliner Wirtschaft erzielen“, betonte sie.

Der singapurische Staatsfonds Temasek, den Müller am Dienstag besuchen wird, hat sich bereits bei mehreren Berliner Unternehmen eingekauft. Zuletzt hatte Temasek im Mai das Reiseerlebnis-Start-up Getyourguide gemeinsam mit weiteren Partnern mit rund 433 Millionen Euro Kapital ausgestattet.

Besuch beim Digitalisierungs-Hub

Insgesamt verwaltet der Staatsfonds ein Vermögen von rund 200 Milliarden Euro. Zuvor wird Müller am Montag dem Siemens-Digitalisierungs-Hub in Singapur einen Besuch abstatten. Dort wird unter anderem an innovativen Lösungen zum Städtemanagement sowie im Bereich autonomes Fahren gearbeitet. Vielleicht kann Müller einige gute Ideen mit nach Berlin nehmen.

Darauf hofft er wohl auch mit Blick auf den Termin bei dem Housing Development Board, der Behörde für öffentlichen Wohnungsbau in Singapur. Die Behörde baut Wohnungen und vergibt sie per Mietkauf an Familien. So sind Eigentumswohnungen dann auch für Arbeiter erschwinglich. Angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt in der deutschen Hauptstadt können davon viele Berliner derzeit nur träumen.