Das sind die Tipps zum Wochenende

Ausgehen nur in der Innenstadt? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Jens Schubert offenbart im Gutshaus Steglitz dunkle Welten

Berlin. Im Gutshaus Steglitz am unteren Ende der Schloßstraße ist eine neue Ausstellung eröffnet worden. Gezeigt werden Bilder von Jens Schubert, der unter dem Titel „Am Ende der Welt steht ein Wald aus Stein“ dunkle Welten, Szenarien und Stimmungen offenbart. Sie erzählen von alten Geschichten, berühren Dinge, die im Verborgenen liegen, beschreiben Figuren, die sonst im Schatten sind. Das alles erscheint im ersten Moment merkwürdig vertraut und bleibt doch in der Ausstellung fremd und neu. Jens Schubert bearbeitet ein weites Feld: Von der Natur zur Hoch- und Popkultur, von Architektur, Design und Mode bis hin zu Zeichentrick­filmen, Comics, Computerspielen und Fantasy. Die Ausstellung ist ein neuer, für das Gutshaus Steglitz entstandener Zyklus von mehr als 30 Werken. In ihnen setzt sich der Künstler nicht nur inhaltlich mit der Erscheinung der Welt auseinander, sondern auch formal.

Im Gutshaus Steglitz zeigt der Bezirk wieder Ausstellungen.

Foto: Katrin Lange

Kommunale Galerie Gutshaus Steglitz, Schloßstraße 48, Montag bis Sonntag, 10 – 18 Uhr, Eintritt frei

Geschichte des Bahnhofs Potsdamer Platz im Modelleisenbahn-Format

Modellbahn-Fans kommen am Wochenende auf ihre Kosten. Die Trix Express Freunde Berlin stellen am Sonnabend und Sonntag ihre historischen Modelleisenbahnen in der Gustav-Heinemann-Oberschule in Marienfelde aus. Die Schau zeigt die Entwicklung der Modellbahnen von circa 1900 bis 1960 am Beispiel vieler Marken und Baugrößen. Auch neue Exemplare werden vertreten sein. Im Zentrum der Ausstellung steht die große Modulanlage der gastgebenden Schul-Arbeitsgemeinschaft, die in mehr als 35 Jahren entstanden ist. Die Anlage zeigt den Bahnhof Zoo mit ICE-, EC- und RE-Zügen. Diesmal sind aber vermehrt auch historische Züge zu sehen. Die diesjährige Schau würdigt die Eröffnung des Bahnhofs Potsdamer Platz vor 80 Jahren, der als technische Meisterleistung gilt. Gleichzeitig soll die Geschichte des Potsdamer Platzes beleuchtet werden. Inzwischen hat der Verein 50-mal deutschlandweit Station gemacht.

Historische Modellbahnausstellung, Gustav-Heinemann-Oberschule, Waldsassener Straße 62. Sonnabend: 10 bis 18 Uhr, Sonntag: 10 bis 17 Uhr.

Es geht wieder rund: Eislaufen im Eisstadion in Wilmersdorf.

Foto: Reto Klar

Eiszeit im Horst-Dohm-Stadion in Wilmersdorf hat wieder begonnen

Die Eislaufsaison im Horst-Dohm-Eisstadion mit dem 400-Meter-Ring sowie der Innenfläche hat wieder begonnen. „Das Team des Eisstadions hat die Sommerzeit dafür genutzt, diese schöne Anlage wieder für die neue Saison herzurichten. Ich freue mich besonders darüber, dass die Eintrittspreise stabil bleiben“, sagt Sportstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD). Eine besonders kundenfreundliche Maßnahme ist das Entgelt für verkürzte Laufzeiten. In der letzten Stunde vor der Schließungszeit am Nachmittag (montags bis freitags) und am Abend kann für diesen verkürzten Zeitraum die Einzelkarte zu einem reduzierten Preis für 1,60 Euro und die ermäßigte Einzelkarte für 80 Cent erworben werden. Am letzten Schultag vor den Weihnachts- und Winterferien gibt es unter dem Motto „School’s Over“ zwischen 14 und 18 Uhr freien Eintritt und kostenlose Schlittschuhausleihe.

Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Straße 9, Laufzeiten: Montag–Freitag, 9–18 Uhr, 19:30–22 Uhr, Sonnabend 9–22 Uhr, Sonntag 10–18 Uhr.

Wie geht es weiter – mit uns, mit dem Menschen?

Foto: TuD © Produktion

Gespräche im Hochgeschwindigkeitszug über Optimierung und Würde

Das Bordbistro eines Hochgeschwindigkeitszuges ist der Ort der Handlung. Der Zug hält auf freier Strecke, und niemand weiß, wann es weitergeht. Drei Frauen und ein Mann sind die Akteure im Theaterstück „Die wohlpräparierte Frau oder The Ultimate Imitation of Life“. Es wird am Sonnabend und Sonntag im Theater unterm Dach aufgeführt. Wortgewaltig und rasant sind die Gespräche. Es geht um Optimierung und Flexibilität in einer hochbeschleunigten Welt und darum, die eigene Würde zu wahren. Die Autorin des Stücks, Susanne Jansen, spielt mit. 2016 wurde ihr erstes, selbst verfasstes Theaterstück im Theater unterm Dach uraufgeführt und für den Friedrich-Luft-Preis 2017 nominiert. Jansen, Jahrgang 1963, lebt in Berlin. In den vergangenen Jahren spielte sie auch am Ernst Deutsch Theater in Hamburg und am Staatsschauspiel Dresden.

12. und 13. Oktober, 20 Uhr, Theater unterm Dach, Danziger Straße 101, Prenzlauer Berg, Eintritt zwölf, ermäßigt acht Euro, Tel. 030 902 95 38 17, theateruntermdach-berlin.de.

Zu Gast: die nicaraguanische Autorin Gioconda Belli.

Foto: Oscar Gonzalez/picture-alliance

Gioconda Belli zu Besuch in Friedrichshain-Kreuzberg

Zu einem Abend aus Lesung und Performance mit einer international renommierten Schriftstellerin ist jetzt in den Konzertsaal der Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg an der Zellestraße geladen. Zu Gast ist dort die nicaraguanische Autorin Gioconda Belli. Im Zentrum der Begegnung steht die politische Situation in ihrer Heimat. Entsprechend wollen die Veranstalter ein Programm aus Literatur, Politik, Musik und Performance bieten. Die jüngst mit dem Hermann Kesten-Preis des deutschen PEN-Zentrums ausgezeichnete Autorin liest teils unveröffentlichte Texte, in Deutsch von Viola Gabor vorgetragen. Das Colectivo LaMarimba bezieht in einer Performance Stellung. Abgerundet wird der Abend mit einer Diskussion. Gastgeber sind unter anderem Aktive der Städtepartnerschaft Friedrichshain-Kreuzberg – San Rafael del Sur.

Freitag, 18. 10., 19–22 Uhr, Konzertsaal der Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg, Zellestraße 12, 10247 Berlin, der Eintritt ist frei, allerdings wird um Spenden gebeten.

Die Humboldt-Universität mit der Statue Alexander von Humboldts.

Foto: dpa Picture-Alliance / Eibner-Pressefoto

Auf den Spuren des Universalgelehrten Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt ist als Weltreisender und Universalgelehrter bekannt. Der Rundgang am Sonntag führt zu den Stätten in Mitte, an denen der Naturwissenschaftler lebte und arbeitete. Der Umweltladen Mitte lädt dazu ein. An der heute nach ihm und seinem Bruder benannten Universität Unter den Linden und an der einstigen Singakademie, dem heutigen Maxim-Gorki-Theater, hielt Humboldt seine berühmten Kosmos-Lesungen. Am Schinkelplatz zeigt ein Sockelrelief, wie Humboldt eine Werkstatt betritt, wo das Titelblatt seines Hauptwerks „Kosmos“ aus der Druckerpresse gezogen wird. Der Biologe Gunter Martin führt die Teilnehmer der Exkursion auch zum Elternhaus von Humboldt an der Jägerstraße und zum Gebäude an der Oranienburger Straße, wo Alexander von Humboldt die letzten 17 Jahre seines Lebens verbrachte. Gunter Martin, 1943 in Leipzig geboren, führt seit vielen Jahren Exkursionen durch.

13. Oktober, 11-14 Uhr, Treffpunkt S-Bahnhof Hackescher Markt, auf dem Bahnsteig. Teilnahme kostenlos. Die Exkursion ist nicht barrierefrei. www.umweltkalender-berlin.de.