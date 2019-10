Berliner Feuerwehr kann jetzt Anrufer orten

Berlin. Wer künftig den Notruf „112“ wählt, kann metergenau geortet werden. In der Leitstelle der Berliner Feuerwehr wird für drei Jahre ein neues System getestet. Um den Unglücksort schneller erreichen zu können, wird dort ab sofort von der „Advanced Mobile Location“ (AML) Gebrauch gemacht, die es ermöglicht, genaue Positionsdaten zu bestimmen.

Was ist das? Entstanden ist diese Technologie in einer Zusammenarbeit der Berliner Feuerwehr, der Integrierten Leitstelle Freiburg-Breisgau Hochschwarzwald, dem Internetunternehmen Google und den drei Mobilfunk-Netzbetreibern in Deutschland.

Ortung funktioniert auch, wenn Ortungsdienste ausgestellt sind

Bei Notrufen aus dem Mobilfunknetz wird künftig über das Smartphone der genaue Unglücksort automatisch an die Rettungsleitstelle übermittelt – bis auf wenige Meter genau. Das passiert auch, wenn der Anrufer, der die 112 gewählt hat, auf seinem Handy alle Ortungsdienste ausgestellt hat.

„Insbesondere in Situationen, in denen Hilfesuchende den Notfallort nicht genau beschreiben können, spart die neue Technik wertvolle Zeit“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Für die Mitarbeiter der Leitstelle soll die Arbeit so einfacher werden.

Viele Fragen nach dem Aufenthaltsort des Anrufers, die bei jedem Telefonat gestellt werden müssen, könnten im Notfall wegfallen. Wichtige Zeit könnte gespart, Unsicherheiten ausgeschlossen werden. In anderen EU-Ländern wird diese Technik schon länger genutzt. In Deutschland gab es aber starke Bedenken von Datenschützern.

Eine Aktivierung oder ein Download sind nicht nötig

Die Smartphone-Nutzer müssen sich für die Aktivierung von AML keine App installieren, teilte die Feuerwehr weiter mit. Wenn die Notrufnummer „112“ gewählt wird, werden die Standortdienste im Smartphone automatisch aktiviert und direkt an die zuständige Leitstelle übermittelt. Die Technik ist auf Android-Geräten bereits freigeschaltet, auch bei Apple soll das demnächst der Fall sein.

Die Berliner Feuerwehr betreibt in Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle Freiburg den AML-Endpunkt für alle Leitstellen in Deutschland. Derzeit seien bereits ein Drittel der Leitstellen in Deutschland angebunden und würden somit bereits die Standortdaten empfangen. „Die übrigen Leitstellen werden sich sukzessive in den nächsten Monaten anbinden“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Bei der Entwicklung sei auch auf den Datenschutz geachtet worden. Die Standortdaten werden demnach nur übermittelt, wenn der Smartphone-Nutzer den Notruf 112 wählt. Eine Stunde nach dem Notruf würden die Standortdaten zudem unwiederbringlich gelöscht und stehen dann nur noch in der zuständigen Leitstelle zur Verfügung. Das sei von Datenschützern überwacht worden, hieß es aus Behördenkreisen.