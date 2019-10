WM-Champion Wellbrock startet stark in Schwimm-Weltcup

Schwimm-Weltmeister Wellbrock hat sich zum Start des Heim-Weltcups in Berlin in guter Form präsentiert.

Berlin. Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock hat sich zum Start des Heim-Weltcups in Berlin in guter Form präsentiert. Der WM-Champion über 1500 Meter im Becken und 10 Kilometer im Freiwasser war im Vorlauf über seine Nebenstrecke 400 Meter Freistil am Freitag der Schnellste und schlug nach 3:53,48 Minuten an.

Bei den Frauen setzte sich Ungarns Top-Schwimmerin und dreimalige Olympiasiegerin Katinka Hosszu erwartungsgemäß als Vorlaufbeste über 200 Meter Schmetterling durch. Nicht so gut lief es für Rückenschwimmer Christian Diener, der auf der 200-Meter-Strecke als Neunter der Vorläufe ausschied. Die Finals des ersten von drei Wettkampftagen finden am frühen Abend statt.

Auf sieben Weltcup-Stationen schwimmen die Sportler um insgesamt 2,5 Millionen Dollar (2,27 Millionen Euro) Preisgeld. Allein die Gesamtsieger bei Männern und Frauen erhalten je 150 000 Dollar (136 000 Euro). Hosszu bei den Frauen und der Russe Wladimir Morosow führen die Wertungen zurzeit an.