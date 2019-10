Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau ist eine 13-Jährige schwer verletzt worden. Sie sei am Donnerstagabend von einem Auto angefahren worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Mädchen habe die Segefelder Straße überquert, als es von einem Auto erfasst wurde, das in Richtung Galenstraße unterwegs war. Die 13-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

( dpa )