Kinderkunst Klax Galerie in Prenzlauer sucht die besten Kinderbilder

Pankow. Wo hört das Krickelkrakel auf und wo fängt die Kunst im Kinderzimmer an? Bildungsbewusste Eltern setzten nicht erst seit heute darauf, dass sich ihr Nachwuchs mit Hilfe von Stiften und Farben kreativ verwirklicht. Und sie zeigen die Ergebnisse des Schaffens in der Verwandtschaft auch gern vor. Aber taugen die Gemälde auch für eine Galerie?

Familien können es jetzt herausfinden, indem sie sich bei einer der führenden Adressen Berlins in diesem Metier bewerben. Um der kindlichen Schaffenskraft Raum zu geben, ruft die Klax Kinderkunstgalerie Prenzlauer Berg dazu auf, die besten künstlerischen Erzeugnisse – vom Bild, über die Collage, den selbstgebastelten Roboter bis hin zum bedruckten T-Shirt – einzureichen. Vom 16. November bis zum 11. Januar werden die Werke dann in den Räumen an der Schönhauser Allee ausgestellt.

Ob lustig, berührend, nachdenklich oder überraschend – Kunst ist eine Kraft, die verändert und ein wichtiges Ausdrucksmittel für Gedanken, Ideen und Gefühle darstellt, meint die Kuratorin und Galerie-Leiterin Julia Ehni. Sie sagt: „Es ist wichtig, dass wir Kindern die Möglichkeit und den Raum geben, sich künstlerisch auszuleben und mit ihrer Sicht auf die Welt am kulturellen Leben teilzunehmen. Sie können darüber ihre Umwelt ein Stück mitgestalten.“

Die Regeln für Bewerber sind bewusst offen gehalten. Teilnehmen dürfen alle Berliner Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 18 Jahren, die ihre Werke zusammen mit einem ausgefüllten Anmeldeformular direkt in der Klax Kinderkunstgalerie an der Schönhauser Allee 58A, Prenzlauer Berg, oder nebenan im Hofatelier der Klax Kreativwerkstatt abgeben können.

„Ich male seit dem Kindergarten“, erzählt, Sophie, eine elfjährige Künstlerin, die ihre Werke bei dieser Gelegenheit im vergangenen Jahr der Stadtgesellschaft präsentierte. Mögen andere Kinder ihre Umwelt wiedergeben – bei Sophie verhält es sich anders: „Mir gefällt, dass man Sachen malen kann, die es in echt nicht gibt. Zum Beispiel Tiermenschen, Geister und Hexen.“