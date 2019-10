Kleinerer Brand in Krankenhaus in Berlin-Zehlendorf

Berlin. In einem Krankenhaus in Berlin-Zehlendorf hat es nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zu Freitag gebrannt. Ein Patient wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Rettungsstelle des Klinikums gebracht, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Gegen 23.45 Uhr waren demnach Einrichtungsgegenstände in einem Patientenzimmer in Brand geraten. Einsatzkräfte löschten das Feuer und leiteten Entrauchungsmaßnahmen ein. Vier weitere Menschen wurden den Angaben zufolge kurzzeitig in eine andere Station verlegt. Es waren 16 Einsatzkräfte vor Ort.

( dpa )