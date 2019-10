Künftiger Bundesratspräsident reist nach Russland und USA

Berlin. Der künftige Bundesratspräsident, Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD), hat bereits mehrere Termine im Ausland in Planung. "Zunächst steht eine Reise in die Niederlande auf dem Programm", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. Die Beziehung zu Polen sei für ihn als Polen-Beauftragter der Bundesregierung besonders wichtig. "Nach ersten Gesprächen im Bundesrat gibt es möglicherweise eine Reise in das russische Sankt Petersburg und nach Kalifornien in den USA", kündigte er an. Dabei solle es auch um die Filmstandorte Babelsberg und Los Angeles mit Hollywood sowie um Digitalisierung gehen.

Der Brandenburger Regierungschef rechnet auch mit vielen ausländischen Gästen. Es gebe bereits enge Beziehungen zu Parlamentskammern in Polen und Frankreich. Die Länderkammer wählt Woidke an diesem Freitag zum neuen Bundesratspräsidenten. Zu den Aufgaben des Amtes, das er am 1. November offiziell beginnt, zählt auch die Vertretung des Bundesrats im Ausland.