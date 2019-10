Jill Schwiegershausen will aus dem Postbahnhof als wichtigen Berliner Ort für Konzerte etablieren.

Die neue Eventchefin Jill Schwiegershausen will ab 2020 Konzerte ins denkmalgeschützte Gebäude bringen.

Noch kommen die Elektrosounds in der Eventlocation nicht aus Lautsprechern, sondern aus Bohrmaschinen, und der Dresscode lautet „Blaumann“ statt „Business Casual“. Aber vom kommenden Jahr an will Jill Schwiegershausen den Postbahnhof neben dem Kongress- und Veranstaltungsgeschäft als wichtigen Berliner Ort für Konzerte etablieren. „Wir haben die perfekte zentrale Lage dafür“, sagt die 32-Jährige.