Rot-Schwarz-Grün will Mindestlohn anheben

Potsdam. Eine künftige Regierungskoalition aus SPD, CDU und Grünen will den Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen in Brandenburg auf 13 Euro anheben. "Wir sind uns da weitestgehend einig", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor Beginn der Koalitionsverhandlungen von Rot-Schwarz-Grün zu den Themen Arbeit, Gesundheit und Soziales am Donnerstag in Potsdam. "Dies ist auch ein Signal an den Bund, beim Mindestlohn weiterzugehen." Allerdings müsse der bürokratische Aufwand für die Kommunen bei der Vergabe von Aufträgen beachtet werden, betonte Woidke. Zudem sollen die Unternehmen auf die Zahlung von Tariflöhnen verpflichtet werden. Derzeit liegt der Vergabe-Mindestlohn in Brandenburg bei 10,50 Euro und bundesweit bei 9,19 Euro.

"Wir wollen diesen Vergabe-Mindestlohn und wir wollen auch die Tariftreue", sagte auch der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen. Allerdings müsse darauf geachtet werden, dass Kleinunternehmer nicht zu sehr belastet würden. Daher sei eine entscheidende Frage, ab welchem Auftragsvolumen diese Regelungen greifen sollten. Derzeit liegt die Grenze in Brandenburg bei 3000 Euro. Auch bei den Grünen gibt es positive Signale für die Anhebung des Mindestlohns und die Tariftreue-Klausel.