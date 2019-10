Berlin mit Hund: So macht der Herbst mit Vierbeinern Spaß

Berlin. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen und die Sonne macht sich rar: Wenn der Herbst Einzug hält, wird es ungemütlich für Hund, Herrchen und Frauchen. Erst recht, wenn es stürmt und regnet: Dann kostet das Gassigehen Überwindung und die Körperpflege gestaltet sich aufwendig. Hier gibt es Tipps, wie die Vierbeiner und ihre Besitzer gut durch die Herbstzeit kommen.

Hundeauslaufgebiete und Hundeschulen in Berlin: Gesellschaft tut gut

Auch wenn das Wetter Kapriolen schlägt: Hunde brauchen Auslauf. Der tut auch dem Menschen gut. Tageslicht füllt das Vitamin-D-Depot des Körpers und hellt die Stimmung auf.

Gemeinsam mit anderen Hundebesitzern dem Schmuddelwetter trotzen kann man in den Hundeauslaufgebieten in Berlin. Sie gibt es unter anderem am Humboldthain in Mitte, auf dem Tempelhofer Feld, im Mauerpark, im Volkspark Friedrichshain und im Grunewald.

In Hundeschulen kann man mit Gleichgesinnten seine Vierbeiner beschäftigen und trainieren. Eine Übersicht über Hundeschulen in Berlin gibt es hier.

Macht Spaß und hält fit: Ein Australian Shepherd Mini beim Slalomtraining in Zehlendorf.

Futterspiele und Hundeyoga sorgen für Abwechslung

Im Laub zu spielen ist ein großes Vergnügen für Hunde. „Wer seinen Hund auf ein besonderes Abenteuer schicken möchte, schiebt das Laub zu kleinen Haufen zusammen und versteckt einen Teil der Futterration darin“, rät Nadja Kopp, Hundetrainerin und Geschäftsführerin von Amicanis Hundehotel. Aber Achtung: Keine bestehenden Laubhaufen nutzen, denn dorthin könnten sich bereits Igel für ihren Winterschlaf zurückgezogen haben.

Außerdem ist bei kühlen Temperaturen eine Aufwärmphase vor dem Toben wichtig. Hier hat die Hundeexpertin folgenden Tipp: Kleine „Yoga“-Übungen durchführen wie beispielsweise Strecken, Verbeugen, Pfoten heben oder den Kopf zur Rute drehen. „Ein kleines Ritual hilft dem Hund, sich bereits in der Wohnung aufzuwärmen“, sagt Kopp. „Den Hund zweimal rechts und zweimal links durch die Beine im Kreis laufen lassen. Das dehnt Rücken und Gelenke.“

Körperpflege beim Hund: So unterstützen Sie den Fellwechsel

Im Herbst befinden sich viele Hunde im Fellwechsel. Daher benötigt das Fell besondere Aufmerksamkeit und Pflege. Nadja Kopp rät: „Hundehalter sollten das Fell häufiger bürsten und so abgestorbene Haare entfernen.“ Spezielle Öle fördern die Elastizität der Haut und unterstützen den Fellwechsel.

Um die Pfoten auf das nasskalte Wetter vorzubereiten, sollten die Haare zwischen den Zehen gekürzt und die Krallen regelmäßig kontrolliert werden. „Diese schleifen sich im weichen Herbstlaub nicht so gut ab wie auf hartem Untergrund“, weiß Kopp. Wer sich bei Fell- und Pfotenpflege unsicher ist, kann sich von seinem Tierarzt beraten lassen.

