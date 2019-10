In mehreren Nächten nacheinander soll der Angeklagte in Steglitz im 30-Minuten-Takt Feuer gelegt haben. Seit Mittwoch steht er vor Gericht.

Prozessauftakt am Landgericht 15 Brände in 48 Stunden – 38-Jähriger vor Gericht

Berlin. Ende Mai dieses Jahres ging in Steglitz die Angst um. In mehreren Nächten nacheinander wurden teilweise im 30-Minuten-Takt Brände gelegt. Die Brandorte reichten von der Gegend um Rathaus und Schloßstraße bis zum Schlachtensee. Der Täter schien unberechenbar, schnell war von einem „Feuerteufel“ die Rede. Der Mann, der die Brände gelegt haben soll, sitzt seit Mittwoch im Landgericht auf der Anklagebank.

15 Brände, gelegt innerhalb von 48 Stunden wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Björn B. vor. Der 38-Jährige, der kurzzeitig einen ganzen Stadteil in Angst versetzte, ist vermutlich ein Fall für den Psychiater. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass B. aufgrund einer schweren psychischen Störung schuldunfähig ist und strebt seine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung an. Bereits jetzt befindet sich B. in einer psychiatrischen Klinik, zum Zeitpunkt der Taten war er obdachlos.

Zehn Brandstiftungen in drei Stunden

In der Nacht zum 27. Mai soll B. innerhalb von drei Stunden zehnmal gezündelt haben. In der Nacht darauf waren es fünf weitere Brände in wenigen Stunden, für die er verantwortlich sein soll. Wiederum eine Nacht später, in den frühen Morgenstunden des 29. Mai, brannte es erneut. Diesmal allerdings war die Polizei aufgrund der unheimlichen Serie mit verstärkter Streifentätigkeit im Einsatz und schnell am Brandort, sie konnte den mutmaßlichen Brandstifter festnehmen.

Der Anklage zufolge hatte B. es vor allem auf Müllcontainer und Abdeckplanen von Motorrädern abgesehen. Doch dabei blieb es nicht. B. nahm offenbar keinerlei Rücksicht auf Örtlichkeiten und besondere Gefahrensituationen. Immer wieder breiteten sich die Flammen schnell aus und griffen vor allem auf im Umfeld der Müllcontainer stehende Fahrzeuge über.

Angeklagter schweigt bei Vernehmungen

Manchmal drohte das Feuer auch Gebäude zu erreichen. In einigen Fällen konnte die alarmierte Feuerwehr gerade noch eine Katastrophe durch übergreifende Flammen mit einem Großaufgebot an Löschkräften verhindern.

Acht Müllcontainer, zwei Altkleidercontainer, fünf Fahrzeuge, zwei Motorräder und eine Streusandkiste fielen den Attacken zum Opfer. In einer der Nächte griffen in kürzester Brände auf vier Pkw über, allein hier betrug der Schaden mehr als 35.000 Euro. Sowohl bei seinen polizeilichen Vernehmungen als auch am ersten Verhandlungstag schwieg der Angeklagte. Der Prozess wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung wird am 17. Oktober fortgesetzt.