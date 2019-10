Extinction Rebellion: Aktivisten besetzen Jannowitzbrücke

Berlin. Rund 200 Umweltaktivisten von Extinction Rebellion haben den Platz an der Jannowitzbrücke besetzt. "Wir setzen erstmal auf die Kommunikation und wollen den Demonstranten die Möglichkeit geben, selbst den Platz zu verlassen", teile eine Sprecherin der Polizei am Mittwochnachmittag mit. Der Verkehr war dort am Nachmittag in beide Richtungen gesperrt.

Zuvor hatten die Aktivisten unter anderem über WhatsApp zu "Bienenschwarm"-Aktionen in Berlin aufgerufen - also vielen einzelnen Protestaktionen in der Stadt. Nach Angaben eines dpa-Reporters ist die Mühlendammbrücke, die seit den Morgenstunden besetzt war, wieder geräumt, für den Verkehr aber weiterhin gesperrt. Auch die Marschallbrücke wird weiterhin von Demonstranten blockiert. Am Nachmittag waren außerdem Aktionen am Kurfürstendamm geplant.