Die Neue Synagoge an der Oranienburger Straße in Mitte

Vor Jom Kippur herrscht nach den Vorfällen Sorge in den jüdischen Synagogen. Die Polizei sei sensibilisiert, so die Innenverwaltung.

Jüdische Gemeinde Schüsse in Halle: „Jom Kippur in Angst“ in Berlins Synagogen

Berlin. Nach einem Angriff auf eine Synagoge in Berlin und Schüssen vor einer Synagoge in Halle (Sachsen-Anhalt) ist auch die Jüdische Gemeinde in Berlin in Sorge. Die Berliner Polizei steht im Austausch mit der Gemeinde. Eine Polizei-Sprecherin sagte der Berliner Morgenpost auf Nachfrage, dass die aktuellen Ereignisse in die Gefährdungsbewertung mit einfließen würden. Benjamin Steinitz von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) sagte, dass die Gemeinde in höchster Alarmbereitschaft sei und große Verunsicherung bestehe.

Am vergangenen Freitag war es in Berlin zu einem Angriff auf eine Synagoge gekommen. Ein Mann war mit einem Messer bewaffnet auf eine Synagoge zugestürmt und hatte dabei „Allahu akbar“ gerufen. Der Mann befindet sich mittlerweile in der Psychiatrie. Ermittler durchsuchten die Wohnung des 23-Jährigen und beschlagnahmten unter anderem das Telefon. Weder bei der Hausdurchsuchung noch bei der Handyauswertung seien bislang dschihadistische Bezüge aufgetaucht.

Der Vorfall hat unmittelbar vor dem Feiertag „Jom Kippur“ bei der jüdischen Gemeinde Berlin große Sorge ausgelöst. In der Gemeinde war laut Rias von einem „Jom Kippur in Angst“ die Rede. Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) sagte: „Wir nehmen die ganze Situation sehr ernst. Die Polizei wird insbesondere an diesen Tagen anlässlich des jüdischen Feiertags Jom Kippur ein besonderes Augenmerk auf jüdische Einrichtungen haben. Sie wird mit erhöhtem und sichtbarem Kräfteeinsatz im Umfeld solcher Einrichtungen präsent sein. Unsere Einsatzkräfte sind da sehr sensibilisiert“, sagte Staatssekretär Torsten Akmann.