Fünf Verletzte nach Auffahrunfällen auf der A13

Bestensee. Innerhalb von sieben Stunden ist es am Montag auf der Autobahn 13 nahe Bestensee dreimal zu Unfällen gekommen - dabei sind fünf Menschen verletzt worden. "Weil die Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden, kam es zu Auffahrunfällen. Wer zu nah am Vordermann fährt, kann in der Regel nicht schnell genug bremsen", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Auf dem betroffenen Autobahnabschnitt zwischen Groß Köris und Mittenwalde (Dahme-Spreewald) kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen, lange Staus blieben den Angaben zufolge aber aus. Die Verletzten kamen mit Schleudertraumata in Krankenhäuser.