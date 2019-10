Sechs Senatoren fehlen - Senatssitzung ausgefallen - Ramona Pop verpasst Flieger

Die turnusmäßige Senatssitzung am Dienstag ist ausgefallen. Das Berliner Regierungsgremium war nicht beschlussfähig. Insgesamt fehlten sechs Senatoren. Ursprünglich sollte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) in Vertretung des Regierenden Bürgermisters Michael Müller (SPD) die Sitzung leiten. Pop verpasste jedoch ihren Rückflug aus Kroatien, wo sie sich in Urlaub befand, so dass sie unentschuldigt fehlte. Neben Pop fehlten Michael Müller, Kultursenator Klaus Lederer (Linke), Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD).

Anwesend waren lediglich Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) deren Gesundheitsbericht 2030 eigentlich auf der Sitzung beschlossen werden sollte, Wohnungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) und Innensenator Andreas Geisel (SPD).

Die gegenwärtige Urlaubszeit bringt auch die Planungen für den Mietendeckel durcheinander. Die Regierungskoalition streitet sich noch über die genaue Ausgestaltung, viele Fragen sind noch nicht geklärt. Der Senat debattiert noch darüber, ob die Mieten tatsächlich eingefroren werden, oder Vermieter die Möglichkeit erhalten, einen Inflationsausgleich geltend zu machen.

Unklar ist zudem, ob der Mietendeckel tatsächlich rückwirkend gilt und ob er stufenweise eingeführt werden soll. Deshalb soll ein Sonderkoalitionsausschuss am 10. Oder 11. Oktober stattfinden. Doch auch zu diesem Termin fehlen wichtige Senatsmitglieder. Der Mietendeckel soll jetzt frühestens am 22. Oktober beschlossen werden.