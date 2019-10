Wetter Regen und Gewitter in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Nach einem sonnigen Start in die Woche müssen sich die Berliner und Brandenburger in den nächsten Tagen wieder auf Regen und sogar Gewitter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll bereits der Dienstag bei Temperaturen bis maximal 14 Grad wechselhaft, regnerisch und grau werden. Für den Mittwoch sind laut Wetterexperten mancherorts Schauer angekündigt, ansonsten soll es trocken bleiben. Die Maximalwerte steigen auf 15 bis 17 Grad. Auch am Donnerstag zieht eine dicke Wolkendecke über Berlin und Brandenburg, wiederholt kann es zu Schauern oder Gewittern kommen.