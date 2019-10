Parteien Doppelspitze wohl bald auch in Berliner SPD möglich

Berlin. Auf Bundesebene bahnt es sich schon an - und auch die SPD in Berlin könnte künftig eine Doppelspitze bekommen. Der Landesvorstand hat einen entsprechenden Antrag für den Parteitag Ende des Monats (26. Oktober) eingebracht. Die Antragskommission gab einstimmig eine Beschlussempfehlung dafür ab, wie der Landesverband am Montag mitteilte.

Verpflichtend soll demnach die Doppelspitze aber nicht werden. In Zukunft sollen die Delegierten vor Vorstandswahlen aber entscheiden können, ob sie für ein Duo an der Spitze sind oder nicht. Zuvor hatten mehrere Berliner Medien über den Plan berichtet.

Wenn es eine Mehrheit für eine Doppelspitze gibt, steht aber auch fest, dass nicht zwei Männer das Sagen haben sollen. In dem Antrag heißt es dazu: "Der Landesvorstand setzt sich zusammen aus: 1. dem oder der Landesvorsitzenden oder einer Doppelspitze aus zwei gleichberechtigten Landesvorsitzenden, davon eine Frau."

Anders als die Bundes-SPD, die derzeit auf der Suche nach einem Vorsitzenden-Doppel ist, will der Landesverband den Beschluss zur Doppelspitzen-Option vorab fassen. Wenn 2020 die nächste Wahl des Landesvorstands ansteht, wären die Statuten dann bereits angepasst. Der SPD-Bundesparteitag (6. bis 8. Dezember) entscheidet erst in zwei Monaten über die entsprechende bundesweite Änderung. Der Berliner Beschluss würde dem SPD-Landesverband zufolge zeitgleich in Kraft treten.

Berlins Regierender Bürgermeister und SPD-Landesvorsitzender Michael Müller hatte Anfang Juni nach dem Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles betont, er könne sich eine Doppelspitze im Bund durchaus vorstellen: "Das ist etwas, womit die anderen offensichtlich ganz gut arbeiten können." Die SPD müsse über ein Team nachdenken - ob Doppelspitze oder Vorsitzender und Stellvertreter.