Koalitionsverhandlungen über mehr Verwaltung in den Regionen

Potsdam. SPD, CDU und Grüne beraten bei ihren Koalitionsverhandlungen in Brandenburg über die Frage eines möglichen Regionalministeriums. Man wolle "die Landesverwaltung stärker im Land Brandenburg in der Fläche des Landes verankern", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag vor dem Auftakt weiterer Gespräche der großen Verhandlungsrunde in Potsdam.

Die SPD strebt Regionalbeauftragte an, die CDU hatte ein Lausitz-Ministerium vorgeschlagen. Woidke sagte mit Blick auf die Frage von Beauftragten oder Ministerium: "Es gibt Vorzüge für beide Varianten." Die Diskussion laufe noch. Der Plan der früheren rot-roten Koalition, das Wissenschaftsministeriums von Potsdam nach Cottbus zu verlegen, ist weiterhin strittig.

Die Verhandler beraten in der großen Runde seit Montag über Vorschläge der Arbeitsgruppen. Konfliktstoff gibt es noch unter anderem bei den Themen Landwirtschaft und Umwelt. Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen sagte mit Blick auf den geplanten Ausbau der Windkraft: "Die Frage ist wirklich, wie können wir das so machen, dass die Menschen nicht übermäßig belastet sind oder noch mehr belastet werden." Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher sagte generell, in der großen Runde werde geprüft, was strittig bleibe und ob es gelöst werden könne.