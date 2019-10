"Extinction Rebellion" in Berlin: Aktivisten von der CDU-Bundesgeschäftsstelle gelöst

Transparente von Extinction Rebellion (XR) an der Siegessäule. Der Name bedeutet "Rebellion gegen das Aussterben".

Mit Straßenblockaden am Großen Stern beginnen die Protestaktionen von Extinction Rebellion in Berlin.

Weiteres Blockadeziel am Mittwoch: Die Marschallbrücke in Mitte. Um drei Uhr morgens ziehen die ersten Demonstranten auf.

Klimahäppchen sind zu wenig, finden die Aktivisten. "How dare you": Greta Thunberg wird zitiert.

Vor dem Kanzleramt wird am Mittwoch gegen das Klimapaket Stellung bezogen, das die Große Koalition beschließen will.

Am Mittwochabend besetzten die AKtivisten von Extinction Rebellion den Kudamm an der Kreuzung zur Joachimsthaler Straße.

Berlin. Die Umweltaktivisten von Extinction Rebellion wollen auch am vierten Tag ihrer Aktionswoche in Berlin mit Protesten für mehr Klimaschutz eintreten. Wir berichten von den Ereignissen im Blog.

Die Proteste von "Extinction Rebellion" in Berlin in Kürze

Hunderte Aktivisten haben am Montag den Großen Stern in Tiergarten und den Potsdamer Platz besetzt.

in Tiergarten und den besetzt. Die Polizei räumte den Potsdamer Platz am Dienstagmorgen.

Die Aktivisten von Extinction Rebellion haben die Blockade am Großen Stern am Mittwoch beendet.

haben die Blockade am am Mittwoch beendet. Am Mittwoch wurden die Marschallbrücke und die Mühlendammbrücke in Mitte besetzt, ebenso die Jannowitzbrücke und die Oberbaumbrücke . Die Mühlendammbrücke und die Oberbaumbrücke sind wieder befahrbar.

in Mitte besetzt, ebenso . Die Mühlendammbrücke und die Oberbaumbrücke sind wieder befahrbar. Am frühen Abend blockierten Aktivisten den Kurfürstendamm in Höhe der Joachimsthaler Straße . Die Polizei räumte die Kreuzung mehrere Stunden später.

. Die Polizei die Kreuzung mehrere Stunden später. Die Jannowitzbrücke ist am Donnerstagmorgen von der Polizei geräumt worden.

ist am Donnerstagmorgen von der Polizei geräumt worden. Die Marschallbrücke in Mitte ist blockiert.

in Mitte ist blockiert. Neun Rebellen klebten sich an das Konrad-Adenauer-Haus (CDU-Bundesgeschäftsstelle) in der Klingelhöferstraße.

(CDU-Bundesgeschäftsstelle) in der Klingelhöferstraße. Karl-Liebknecht-Brücke am Berliner Dom in Mitte wurde kurzzeitig besetzt.

+++ Marschallbrücke ist weiterhin blockiert +++

Wie die Polizei mitteilte, ist die Marschallbrücke immer noch von den Aktivisten besetzt.

Foto: Google Maps

+++ Rebellen werden von Konrad-Adenauer-Haus gelöst +++

Neun Aktivisten klebten sich an das Konrad-Adenauer-Haus (CDU-Bundesgeschäftsstelle). Sie blockierten den Gebäudeeingang. Die Polizei löste die Aktivisten, die sich mit einer Hand an die Scheibe geklebt hatten, von dem Gebäude.

Guten Morgen #Berlin, Tag 4 der Klimaproteste. Hier ein #Update:

Die #Jannowitzbrücke ist wieder frei, die #Marshallbrücke nicht.

Einige Personen, die sich mit ihren Händen an eine #Parteizentrale geklebt haben, werden gerade von unseren Einsatzkräften befreit.#b1010 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 10, 2019

+++ Polizei schirmt Aktivisten ab +++

Die Polizei hat die neun Aktivisten, die sich an das Konrad-Adenauer-Haus (CDU-Bundesgeschäftsstelle) geklebt haben, abgeschirmt. Immer mehr Aktivisten kommen in die Klingelhöferstraße. Die Rebellen protestieren gegen die desaströse Klimapolitik der CDU, teilte "Extinction Rebellion" mit.

+++Karl-Liebknecht-Brücke am Berliner Dom wieder frei +++

Die Verkehrsinformationszentrale teilte beim Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass die Karl-Liebknecht-Brücke am Berliner Dom wieder frei ist. Die Aktivisten haben einen neuen Treffpunkt. Dieser befindet sich auf der Wiese hinter dem Berliner Dom.

+++ Rebellen protestieren vor dem Konrad-Adenauer-Haus +++

Neun Aktivisten demonstrieren vor dem Konrad-Adenauer-Haus in der Klingelhöferstraße. Es handelt sich um die Geschäftsstelle der CDU. "Wir sind nicht mehr bereit eure desaströse Klimapolitik weiter tatenlos hinzunehmen", teilte "Extinction Rebellion Berlin" beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Wenig später rückte die Polizei an.

+++ Karl-Liebknecht-Brücke am Berliner Dom blockiert +++

Die Klima-Aktivisten von "Extinction Rebellion" haben gegen 8.30 Uhr die Karl-Liebknecht-Brücke am Berliner Dom blockiert. Das teilten die Organisatoren mit. Etwa 40 Aktivisten befinden sich auf der Brücke.

Die Aktivisten haben am Donnerstagvormittag die Karl-Liebknecht-Brücke am Berliner Dom blockiert.

Foto: Google Maps

+++ Jannowitzbrücke wird geräumt +++

Am Donnerstagmorgen kündigte die Polizei gegen 07.20 Uhr an, die blockierte Jannowitzbrücke demnächst räumen zu wollen. Nach einer Lautsprecheransage werde zunächst abgewartet, ob die Aktivisten die Brücke freiwillig verlassen.

Extinction Rebellion hatte zuvor angekündigt, weiter an der Jannowitzbrücke und an der Marschallbrücke in Mitte zu bleiben. Nach Polizeiangaben waren an der Jannowitzbrücke am Donnerstagmorgen etwa 250 Menschen, an der Marschallbrücke 200. Wer am Donnerstag im Zentrum Berlins unterwegs ist, soll nach Empfehlung der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) möglichst das Auto stehen lassen.

Die Oberbaumbrücke zwischen Friedrichshain und Kreuzberg wurde nach Angaben der VIZ in der Nacht wieder freigegeben. Auf Twitter forderten die Aktivisten Unterstützung für die Blockaden auf der Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte und der Marschallbrücke in der Nähe des Bundeskanzleramts.

+++ Jannowitzbrücke und Marschallbrücke bleiben blockiert +++

Die Umweltaktivisten kündigen an, weiter an der Jannowitzbrücke und an der Marschallbrücke zu bleiben. Nach Polizeiangaben waren an der Jannowitzbrücke am Donnerstagmorgen etwa 250 Menschen, an der Marschallbrücke 200. In den Stadtteilen Mitte und Kreuzberg kann es wieder zu langen Wartezeiten für Autofahrer kommen. Wer kann, soll das Auto nach Empfehlung der Verkehrsinformationszentrale am besten stehen lassen.

+++ Nach Schüssen in Halle: Aktionen vorübergehend eingeschränkt +++

Am Mittwochabend kündigt Extinction Rebellion an, die Aktionen aus Rücksicht auf Solidaritätskundgebungen wegen des Angriffs auf eine Synagoge in Halle vorübergehend einzuschränken. Es sollte vor, nach und in der Nähe dieser Kundgebungen zunächst keine neuen Blockaden geben, sagt Sprecherin Annemarie Botzki.

+++ Die Polizei räumt die Kreuzung am Kurfürstendamm +++

Einsatzkräfte der Polizei haben die Aktivisten stundenlang am Kudamm Ecke Joachimsthaler Straße gewähren lassen, wo Musik gespielt und friedlich demonstriert wurde. Allerdings war die Zahl der Teilnehmer am Abend - wohl auch dem Regen geschuldet - deutlich geschrumpft. Jetzt drängen die Einsatzkräfte die Demonstranten von der Kreuzung, Einsatzwagen rücken sofort nach. Bislang verläuft alles friedlich, die Aktivisten skandieren lediglich "Power to the people". Die Kreuzung ist wieder frei. Nur wenige Minuten später fahren bereits die ersten Autos wieder den Kudamm entlang.

+++ Oberbaumbrücke in eine Fahrtrichtung wieder frei +++

Wie die Polizei mitteilt, hätten sich die Personen auf der Oberbaumbrücke nach Gesprächen teilweise zurückgezogen. Die Fahrtrichtung Friedrichshain sei wieder für den Verkehr freigegeben.

+++ Kudamm weiter blockiert - Rettungswagen werden durchgelassen +++

Die Aktivisten blockieren weiter den Kurfürstendamm Höhe Joachimsthaler Straße. Sobald ein Rettungswagen kommt, bilden die Teilnehmer aber eine Rettungsgasse. Laut der Verkehrsinformationszentrale sei die Verkehrslage rundherum relativ entspannt. Lediglich auf der Nürnberger Straße und auf der Uhlandstraße gebe es Stau mit einer Passierdauer von jeweils 10 Minuten.

+++ 18 Buslinien sind stadtweit von den Protesten betroffen +++

+++ Die aktuellen Stauzeiten in Kreuzberg +++

Ungefähre #STAU​zeiten aus #Kreuzberg:

· Köpenicker Straße +60 Min

· Oranienstraße +40 Min

· Skalitzer Straße +40 Min

· Alte Jakobstraße +30 Min

· Mühlenstraße/Stralauer Allee +30 Min — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) October 9, 2019

+++ Der Verkehr in Kreuzberg ist stark beeinträchtigt +++



Entschuldigen Sie die Störung, aber es geht ums Überleben #KlimanotstandJetzt #BerlinBlockieren https://t.co/rp6fB3HqcL — Extinction Rebellion Erlangen (@XR_Erlangen) October 9, 2019





+++ Aktivisten blockieren Kreuzung am Kudamm +++

Zahlreiche Aktivisten haben jetzt die Kreuzung Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße besetzt. Der Verkehr steht auf Kudamm und Joachimsthaler Straße.

Die Aktivisten blockieren den Kudamm.

Foto: Alexander Uhl

+++ Neue Aktion an der Oberbaumbrücke +++

Die Aktivisten wurden aufgerufen, sich an der Oberbaumbrücke zu treffen. Mehrere Personen blockieren offenbar dort bereits die Fahrbahn. Auch die Jannowitzbrücke ist laut Tweets noch blockiert.

+++ Polizei fordert Aktivisten zum Gehen auf +++

Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Aktivisten an der Mühlendammbrücke mehrfach aufgefordert, die Fahrbahn zu verlassen. Kämen die wenigen verbliebenen Personen den Aufforderungen nicht nach, würden die Kollegen Platzverweise aussprechen und "Sie ggf. wegtragen".

+++ Aktivisten sammeln sich am Kudamm +++

Am Kurfürstendamm sammeln sich einige Aktivisten, augenscheinlich von Extinction Rebellion, vor dem U-Bahnhof Kurfürstendamm an der Ecke zur Joachimsthaler Straße. Bislang bleiben sie auf dem Bürgersteig, die Polizei hat Sperrgitter aufgestellt. Mehrere Einsatzfahrzeuge sind vor Ort. Laut Extinction Rebellion handelt es sich um die "XR-Youth-Demo" mit Musik, Reden und Picknick.

+++ Mühlendammbrücke offenbar geräumt +++

Die Mühlendammbrücke ist offenbar wieder geräumt, teilt Extinction Rebellion mit. Nur einige Aktivisten, die sich dort angekettet hätten, seien noch vor Ort.

+++ Stau rund um die Jannowitzbrücke +++

Aktuell #STAU​zeiten rund um die gesperrte #Jannowitzbrücke und #Mühlendammbrücke:

· Köpenicker Str. beide Richtungen +30 Min

· Brückenstr. +30 Min

· Französische Str. +20 Min

· Unter den Linden +20 Min

· Skalitzer Str. +15 Min

· Bethaniendamm +15 Min

· Alte Jakobstraße +15 Min pic.twitter.com/L9VmIfi3Tg — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) October 9, 2019

+++ Polizei hält Einsatzkräfte bereit +++

Die Polizei hält weiter Einsatzkräfte an zentralen Orten wie dem Potsdamer Platz, um bei einer erneuten Blockade durch Aktivisten schneller eingreifen zu können.

Foto: Christian Latz

+++ Neue Aktion an der Jannowitzbrücke +++

Am Mittag besetzten weitere Aktivisten die Jannowitzbrücke. Weiteres sei noch nicht bekannt, so Extinction Rebellion, die ihre Anhänger unter anderem über WhatsApp informieren. Auch die VIZ Berlin und die Polizei bestätigten, dass die Jannowitzbrücke in beide Richtungen gesperrt ist, weil sich Personen auf den Fahrbahnen befinden. Am Vortag hatten sie zu "Bienenschwarm"-Aktionen aufgerufen, also viele kleine Aktionen in der Stadt. Zur Erinnerung: Um 16 Uhr soll auch eine Blockade am Kurfürstendamm in der City West beginenn. Der genaue Ort ist noch nicht bekannt.

Aktuell befindet sich im Bereich #Alexanderstr / #Stralauer Straße und #Jannowitzbrücke eine größere Anzahl von Personen auf den Fahrbahnen. Wir werden auch hier die Gespräche aufnehmen. #b0910 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 9, 2019

+++ Polizei räumt Großen Stern und Mühlendammbrücke +++

Nach der Besetzung durch Umweltaktivisten hat die Berliner Polizei den Großen Stern in Tiergarten am Mittwochmittag komplett geräumt. In Kürze sollte auch der Verkehr wieder rollen. Auch an der Mühlendammbrücke greifen Einsatzkräfte durch. Nach drei Aufforderungen, die Brücke zu verlassen, beginnen Einsatzkräfte mit der Räumung. Etwa 100 Polizisten sind im Einsatz und tragen die Klimaaktivisten aus dem Blockadebereich an der Auffahrt an der Fischerinsel. Dort befinden sich etwa 200 Demonstranten.

Während die Auffahrt von der Fischerinsel zur #Mühlendammbrücke geräumt wurde, herrscht bei der #ExtinctionRebellion-Blockade auf der Brücke noch Ruhe. Die einen spielen Schach, andere meditieren. #BerlinBlockieren pic.twitter.com/Z2lMJIonAx — Christian Latz (@ChrLatz) October 9, 2019

Wie Exticntion Rebellion mitteilte, habe man die Blockade am Großen Stern nach 58 Stunden selbst beendet.

+++ Polizei fordert Aktivisten zum Verlassen der Brücke auf +++

Die Polizei zeigt sich jetzt resoluter, fordert die Blockierer auf, die Mühlendammbrücke zu verlassen. Nur wenige Menschen kommen dem nach. "Es kann zu körperlicher Gewalt kommen, wenn sie sich nicht entfernen", lautet eine Durchsage.

Die Polizei fordert Aktivisten von #ExtinctionRebellion, die die Mühlendammbrücke Richtung Fischerinsel blockieren, auf, die Brücke zu verlassen. Sonst wird geräumt. pic.twitter.com/0oNrbTVSsz — Christian Latz (@ChrLatz) October 9, 2019

+++ Mühlendammbrücke: Aktivisten ketten sich an +++

Die Polizei hat die Straße vom Molkenmarkt an sowie die Leipziger Straße ab der Axel-Springer-Straße gesperrt. Einige Protestler haben sich mit sogenannten „Lock-ons“ an die mittlere Leitplanke der Brücke gekettet. Auch Komposttoiletten und Wassertanks schafften die Aktivisten kurzfristig auf die Brücke.

+++ Blockade auch auf der Mühlendammbrücke +++

Die Aktivisten weiten ihre Aktionen aus. Mit der Mühlendammbrücke in Mitte haben sie nun eine zentrale Verkehrsader in Berlin blockiert. Sie verbindet die Fischerinsel mit dem Molkenmarkt auf dem nordöstlichen Spreeufer. Laut Polizeiangaben sind etwa 200 Menschen vor Ort. Gassen für Rettungsfahrzeuge werden freigehalten. Die Polizei hat unterdessen die blockierte Altonaer Straße in Tiergarten geräumt. Die Aktivisten hatten die Altonaer Straße und weitere Zufahrtsstraßen zum Großen Stern seit Montagmorgen besetzt.

+++ Verkehrsbehinderungen rund um die Marschallbrücke +++

Seit dem Beginn der Blockade um drei Uhr versammeln sich immer mehr Menschen auf der Marschallbrücke. Mehrere Hundert Menschen seien auf der Brücke, teilte die Berliner Polizei am Mittwochmorgen mit. „Es ist so wie in den letzten Tagen auch“, sagte eine Beamtin. „Es sind friedliche Personen, die dort sitzen.“ Zu Verkehrsbehinderungen werde es aber sicherlich kommen.

Aufgrund der Blockade an der Brücke hat die Polizei die Zufahrten ab der Wilhelm - und Margarete-Steffin-Straße in beide Richtungen gesperrt. Auch der Schiffbauerdamm ist auf unbestimmte Zeit gesperrt. Zu Einschränkungen soll es auch auf den Buslinien 100, 147 und 245 kommen.

„Sobald die Politik auf unsere Forderungen reagiert, würden wir die Brücke freigeben“, erklärte XR-Aktivist Marco Gergele. Ansonsten bleibe man so lange vor Ort, wie man schaffe.

+++ Aktivisten besetzen in der Nacht Marschallbrücke in Mitte +++

Aktivisten von Extinction Rebellion halten sich am Mittwochmorgen auf der Marschallbrücke mit Akrobatik warm. Foto: REUTERS/Christian Mang

Auch Rettungsfolien und nahes Aneinanderrücken helfen gegen die Kälte. Foto: REUTERS/Christian Mang

Aktivisten auf einem Boots-Nachbau. Auf dem Segel steht: "Sei Teil der Lösung! Rebel for Life". Foto: REUTERS/Christian Mang

Extinction Rebellion hat für die ganze Woche Aktionen in der Hauptstadt angekündigt. Die Umweltschutzbewegung will auf eine drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Foto: REUTERS/Christian Mang

"Handelt jetzt - act now": Transparent an der Marschallbrücke. Foto: REUTERS/Christian Mang



Punkt drei Uhr am Morgen besetzen die Aktivisten am Mittwoch die Marschallbrücke. Foto: Paul Zinken/dpa

In Windeseile entrollen sie Transparente und bauen Equipment auf. Foto: Morris Pudwell

Die Aktivisten haben auch eine große blaue Plastikplane dabei, die die Verschmutzung der Weltmeere anmahnen soll. Foto: Morris Pudwell

Gegen 6 Uhr haben sich bereits Hunderte Protestierende auf der Marschallbrücke versammelt. Foto: Paul Zinken/dpa

Umweltaktivisten vor einem Transparent mit dem Logo von Extinction Rebellion. Extinction Rebellion (XR) heißt übersetzt etwa: Aufstand gegen das Aussterben. Foto: Paul Zinken/dpa



Um Punkt drei Uhr in der Nacht zu Mittwoch trafen Aktivisten an der Marschallbrücke in Mitte ein und bauten innerhalb kürzester Zeit Equipment auf. Darunter ein Floß mit einem Segel mit der Aufschrift "Wir sitzen alle im selben Boot und die Crew spielt mit unserem Tod! Seid Teil der Lösung! Rebel for Life" und eine große blaue Plastikplane mit Plastikmüll, die auf die Verschmutzung der Meere hinweisen soll. Auf Transparenten war "Climate Justice" und "Tell the truth" zu lesen. Die Polizei traf mit mehreren Streifenwagen ein. Einige Aktivisten begannen zu singen, andere legten sich direkt schlafen.

+++ Mittwoch soll der Kurfürstendamm besetzt werden +++

Die Organisatoren der Gruppe verschickten am Dienstagnachmittag die Nachricht, dass sie am Mittwoch den „Protest an zwei neuen Blockadeorten“ fortsetzen werden. Es sollen die Marschallbrücke in Mitte und der Kurfürstendamm blockiert werden. Die Blockade am Kurfürstendamm soll um 16 Uhr beginnen. Auch vor dem Kanzleramt soll es ab 8.30 Uhr einen Protest geben.

+++ Keine Räumung mehr am Großen Stern +++

Die Aktivisten hielten in der Nacht zu Mittwoch weiter den Großen Stern in Tiergarten besetzt. Mehrere Hundert Aktivisten übernachteten erneut an dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Zwei der fünf Achsen, die auf den großen Kreisverkehr führen, waren laut Polizei frei. Der Verkehr werde trotz der noch verbliebenen Aktivisten nicht mehr gestört, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Seit dem frühen Dienstagabend fanden keine Räumungen mehr statt. Die Beamten hatten zuvor den ebenfalls seit Montag besetzten Potsdamer Platz geräumt, dabei blieb es den Angaben zufolge friedlich.

Unser Einsatzfazit für heute:

Vielfältige Aktionen von #ExtinctionRebellion in Berlin und gemeinsame konstruktive Gespräche sind eine solide Basis für friedlichen Protest. Deshalb bleiben wir weiter im Gespräch, um den Ausgleich der Interessen aller zu gewährleisten.#b0810 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 8, 2019

Stadtweit seien rund 600 Polizisten im Einsatz, davon 200 am Großen Stern, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Ziel sei es, weiteren Blockaden an anderen Orten mit Symbolcharakter sowie einer erneuten Besetzung des Potsdamer Platzes vorzubeugen.

+++ Staus rund um Großen Stern +++

Rund um den Großen Stern kommt es im Berufsverkehr erneut zu Staus, meldet die VIZ am Dienstag.

+++ Großer Stern teilweise wieder befahrbar +++

Laut den Aktivisten von Extinction Rebellion hat die Polizei die Räumung unterbrochen. Ein Video bei Twitter zeigt, dass allerdings ein Teil des Großen Sterns offenbar wieder für den Verkehr freigegeben ist. Eine entsprechende Information kommt auch von der Verkehrsinformationszentrale: Demnach sind die Straße des 17. Juni auf Charlottenburger Seite und die Hofjägerallee Richtung Klingelhöferstraße wieder befahrbar.

+++ Folgen für den Verkehr sind überschaubar +++

Die Folgen für den Verkehr hielten sich laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zunächst im Rahmen: Kleinräumig gebe es Auswirkungen, sagte ein Sprecher. So bildeten sich etwa Staus rund um den Tiergarten wegen der Besetzung des Großen Sterns, das Umfahren bedeute rund 20 Minuten Zeitverlust. Insgesamt hätten die Klimaproteste aber kein Verkehrschaos ausgelöst, die Lage sei noch entspannt, hieß es.

+++ 600 Polizisten am Großen Stern im Einsatz +++

Mehrere Hundert Aktivisten harren noch rund um die Siegessäule aus. Die Polizei ist laut einem Sprecher mit rund 600 Beamten im Einsatz. Den Menschen „von der Kreuzung zu helfen“, sei das letzte Mittel, so der Sprecher.

Polizisten tragen Aktivisten von Extinction Rebellion am Großen Stern weg.

Foto: Paul Zinken / dpa

+++ Polizei trägt Aktivisten am Großen Stern weg +++

Ein Livestream von Extinction Rebellion zeigt, dass die Polizei damit begonnen hat, Aktivisten von der Farbahn an der Siegessäule wegzutragen. Allerdings sitzen zahlreiche andere nach wie vor auf der Straße. Die Szenen wirken bislang friedlich, wie der neue Livestream von Extinction Rebellion zeigt, geht die Polizei augenscheinlich besonnen vor, spricht mit den Aktivisten und trägt sie dann weg.

Die Personen, die nach den Gesprächen mit uns die Fahrbahnen am #GroßenStern nicht eigenständig verlassen möchten, werden nun nochmals von unseren Kolleg. aufgefordert und ggf. weggetragen.#b0810 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 8, 2019

+++ Gruppe von Extinction Rebellion in der CDU-Zentrale +++

Eine Gruppe von Extinction Rebellion ist im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Zentrale. Man habe sich eingeladen und frage musikalisch: "Wo ist der Klimaschutz?"

+++ Polizei: Aktivisten am Großen Stern sollen Straßen freimachen +++

Die Polizei führt mit den Aktivisten am Großen Stern Gespräche, um sie zu einem eigenständigen Verlassen der Fahrbahn zu bewegen, wie sie bei Twitter mitteilt. Ansonsten würden die Beamten Personalien aufnehmen, Platzverweise aussprechen und gegebenenfalls Personen wegtragen. Laut Extinction Rebellion versperre die Polizei mit Gattern den Weg vom Klimacamp zum Großen Stern. Gleichzeitig loben sie die Einsatzkräfte der polizei als bislang "sehr kooperativ und friedlich".

Polizisten errichten Gatte am Großen Stern.

Foto: Reto Klar

+++ Fahrbahn am Potsdamer Platz wieder frei +++

Wie die Polizei mitteilt, befinden sich keine Personen mehr auf den Fahrbahnen am Potsdamer Platz. Die BSR habe "noch schnell durchgefegt". Der normale Verkehr könne wieder rollen.

+++ Polizei: Keine Räumung am Großen Stern +++

Die Polizei widerspricht den Vermutungen von Extinction Rebellion. Die Blockade werde vorerst geduldet. Auch vor Ort sagte ein Polizist unserem Reporter, es gebe Anweisung, die Blockade bis auf weiteres zu dulden. Trotz des schlechten Wetters harren weiter mehrere hundert Aktivisten am Großen Stern aus. Mit großen Planen schützen sie sich gegen den Regen.

Die Aktivisten von Extinction Rebllion harren trotz des Regens am Großen Stern aus.

Foto: Christian Latz

+++ Großer Stern vor der Räumung? +++

Wie "Extinction Rebellion" über die sozialen Netzwerke mitteilt, soll nun offenbar auch bald an der Siegessäule geräumt werden. Die Polizei schicke gerade Kräfte dorthin, um die Teilnehmer einzukesseln, teilten die Aktivisten mit. Es sei mit baldiger Räumung zu rechnen. Sie baten um Unterstützung durch Mitstreiter.

+++ Potsdamer Platz in Kürze wieder für den Verkehr frei +++

Die Polizei will den Potsdamer Platz nach Abschluss der Räumung gegen halb 12 wieder für den Verkehr freigeben, sagte der Einsatzleiter Matthias Wenske. Insgesamt zeigte er sich mit dem Einsatz zufrieden. „Es ist sicherlich ein bisschen zäh gelaufen, aber es gab zumindest keine aktive Gewalt.“ Die Polizei habe somit ihr Ziel erreicht. Eine Gruppe von knapp 30 Aktivisten hält derweil weiter am Straßenrand eine angemeldete Mahnwache ab.

+++ Polizei "befreit" letzten Aktivisten +++

Der letzte Aktivist wurde von der Polizei losgemacht. Jetzt muss nur noch das Holzgestell weg und der Potsdamer Platz wird wohl wieder für den Verkehr freigegeben.

Der letzte Aktivist wurde von der Polizei los gemacht. Jetzt muss nur noch das Holzgestell weg und der Potsdamer Platz wird wohl wieder für den Verkehr freigegeben. #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/KnHS2Ss780 — Christian Latz (@ChrLatz) October 8, 2019

+++ Räumung zieht sich hin +++

Die Räumung des Potsdamer Platzes zieht sich. Mittlerweile hat es auch begonnen zu regnen. Noch immer befinden sich drei Aktivisten auf dem Potsdamer Platz, die die Polizei nicht so leicht los bekommt. Besondere Probleme macht ein Blockierer, der seine rechte Hand hinter dem Rücken an eine Holzkonstruktion geklebt hat. Noch wissen die Beamten nicht, wie sie den Mann dort wegbekommen, ohne ihm die Schulter auszukugeln oder ihn anders zu verletzten.

Ein Blockierer hat seine rechte Hand hinter dem Rücken an eine Holzkonstruktion geklebt.

Foto: Christian Latz

+++ Am Potsdamer Platz kommt die Flex zum Einsatz +++

Einige Aktivisten haben sich an zwei mit Erde gefüllte Betonwannen gekettet. Die Beamten flexen die Aktivisten gerade los. Zusehen soll aber niemand. Deshalb werden die Demonstranten mit weißen Tüchern abgeschirmt. Die Beamten zogen die beiden Wannen schließlich auf einem Hubwagen von der Kreuzung.

Bei der ersten von zwei Betonwannen geht die Polizei jetzt mit der Flex zu Werke. #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/lyVynM6tCR — Christian Latz (@ChrLatz) October 8, 2019

+++ Noch einige Aktivisten am Großen Stern +++

Auch rund um den Großen Stern harren die Aktivisten aus. Man sei zum weiteren Vorgehen in Gesprächen mit Verantwortlichen der Bewegung, sagte die Polizeisprecherin. Die Reihen haben sich aber schon deutlich gelichtet.

Am Großen Stern sind die Aktivisten nach der kalten Nacht schon munter. Rund zwei bis drei Dutzend blockieren jede Zufahrt - dahinter herrscht große Leere. #BerlinBlockieren #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/RLiAeg08Ai — Christian Latz (@ChrLatz) October 8, 2019

+++ Nur noch wenige Demonstranten an der Kreuzung am Potsdamer Platz +++

Auf der Kreuzung am Potsdamer Platz sitzen nur einzelne verbliebene Aktivisten, berichtet unser Reporter vor Ort. Der Rest hat die Straße freiwillig geräumt - oder wurde von der Polizei weggetragen. Wer von den Klimaprotestlern die Straße jetzt noch betritt, wird von der Polizei konsequent weggetragen und erhält einen Platzverweis. Unterdessen hat eine neue Gruppe mit der Blockade begonnen. Etwa 20 Personen sitzen auf der Straße. Bisher geht die Polizei zögerlich vor und hat nur Einzelne weggetragen.

Auch am Morgen trugen Polizisten wieder Aktivisten von der Kreuzung.

Foto: Christian Latz

+++ Polizisten schneiden angekettete Aktivisten los +++

Mehrere Beamte befreien mit Zangen die Demonstrierenden von Ketten und forderten sie auf, ihre Holzhäuser abzubauen, die sie einen Tag zuvor aufgestellt hatten, wie ein dpa-Reporter berichtet. Bereits am Montagnachmittag waren 480 Demonstranten von der Polizei weggetragen worden. Mehr als 150 Teilnehmer verharrten bis in die Nacht am Potsdamer Platz, nachdem die Polizei eine Räumung abgebrochen hatte.

Den Personen, die auf den Straßen bleiben, werden Platzverweise ausgesprochen, vereinzelt werden sie auch von der Fahrbahn getragen. #b0810 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 8, 2019

+++ Offenbar neuer Anlauf zur Räumung des Potsdamer Platzes +++

Mehrere Dutzend Aktivisten haben in der Nacht am Potsdamer Platz und am Großen Stern ausgeharrt und übernachtet. Um kurz nach sechs Uhr meldete "Extinction Rebellion" über seine sozialen Netzwerke, dass die Polizei am Potsdamer Platz offenbar einen weiteren Räumungsversuch unternimmt. Aktivisten werden aufgefordert, zum Potsdamer Platz zu kommen und die Ausharrenden zu unterstützen. Derzeit spricht die Polizei mit den Klimaschützern vor Ort. Einige räumen den Platz offenbar freiwillig, andere haben sich angekettet und harren weiter aus.

+++ Die nächsten Aktionen von Extinction Rebellion in Berlin +++

Am Abend sind Potsdamer Platz und Großer Stern nach wie vor besetzt. Wie lange, ist zur Stunde noch unklar. Die Aktivisten haben bereits die nächsten Aktionen angekündigt. So sollen am Mittwoch, 9. Oktober, die Marschallbrücke und der Kurfürstendamm besetzt werden. Wo am Kudamm die Aktion stattfinden soll, ist noch unklar, die Aktivisten wollen sich am Nachmittag treffen.

+++ Polizei unterbricht Räumung +++

Mehr als vier Stunden nach Beginn der Räumung des Potsdamer Platzes in Berlin haben immer noch Dutzende Klimaaktivisten von Extinction Rebellion dort ausgeharrt. Am Abend verschickten Organisatoren der Gruppe die Nachricht, dass die Berliner Polizei ihre Aktion gegen die Demonstranten abgebrochen habe. „Wir haben es geschafft: Die Räumung am Potsdamer Platz wurde unterbrochen! Die Stimmung könnte nicht besser sein.“

Eine Rebellion lässt sich nicht räumen! Räumung abgebrochen, wir bleiben am Potsi! Rebels im Lager, schnappt Zelt & Schlafsack und kommt rum. #Berlin, wir brauchen euren Support! Bringt Decken, warme Getränke oder ein paar Snacks 💚#BerlinBlockieren #ActNow #RebelForLife pic.twitter.com/PoffnTsErs — Extinction Rebellion Berlin 🌍 (@XRBerlin) October 7, 2019

Die Polizei gab dazu am Montagabend zunächst keine Auskunft: „Ich kann eine Unterbrechung der Räumung weder bestätigen noch dementieren“, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Wenig später twitterte die Verkehrsinformationsdienst: „Die Polizei hat die Räumung am Potsdamer Platz in Tiergarten abgebrochen. Der Potsdamer Platz sowie der Große Stern bleiben vorerst gesperrt.“

Die Polizei hat die Räumung am #PotsdamerPlatz in #Tiergarten abgebrochen. Der Potsdamer Platz sowie der #GroßeStern bleiben vorerst #GESPERRT. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) October 7, 2019

Am Abend kündigten die Aktivsten an, die ganze Nacht am Potsdamer Platz und an der Siegessäule bleiben zu wollen.

Die Polizei ist mit Mannschaftswagen vor Ort. Die Beamten werden die Nacht über bleiben. Auch ein Wagen der Feuerwehr, dessen Motor unablässig läuft, ist mit einem Lichtmast am Potsdamer Platz.

Ein Flutlichtwagen steht am Potsdamer Platz

Foto: Torsten Kroop

+++ Polizei bittet um Fairness +++

Offenbar besetzen die Aktivisten weiter die Straße am Potsdamer Platz. Die Polizei Berlin twitterte, man erinnere an die geführten Gespräch und getroffenen Absprachen, "dass die Versammlung am #PotsdamerPlatz die Fahrbahn wieder frei gibt". Ein Wechsel des Versammlungsleiters ändere daran nichts. Zuvor hatte Extinction Rebellion an gleicher Stelle geschrieben, die Polizei verletze des Versammlungsrecht auf spontane Versammlung.

Wir erinnern an die geführten Gespräche und getroffenen Absprachen, dass die Versammlung am #PotsdamerPlatz die Fahrbahn wieder frei gibt. Ein Wechsel des Versammlungsleiters ändert daran nichts.#fairbleiben#b0710 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 7, 2019

+++ Aktivistin von der Polizei festgehalten +++

Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, wurden etwa 100 Personen durch Einsatzkräfte angesprochen und aufgefordert, die Fahrbahn zu verlassen. "Zum Teil schieben unsere Kollegen die Personen von der Straße, vereinzelt werden sie weggetragen." Den Aktivisten wurde untersagt, Musik abzuspielen.

Eine Aktivistin ist von der Polizei festgehalten und dann in den Einsatzwagen gebracht worden. Ein anderer Aktivist sagte, dass es das Ziel sei, das Camp auf dem Potsdamer Platz die ganze Nacht zu halten. Die Polizei bringt Zelte und Zimmerpflanzen der Aktivisten in einen Lastwagen. Von der Bühne kommen Durchsagen: "Wir bleiben die ganze Nacht":

Eine Aktivistin wird von Polizisten am Einsatzwagen festgehalten.

Foto: Philipp Siebert

+++ Aktivisten werden weggetragen +++

Die ersten Aktivisten werden weggetragen. Die Polizei bringt sie zum südlichen Eingang der S-Bahn. Sie werden am Rand erkennungsdienstlich behandelt und dann wieder laufen gelassen. Die Polizei macht am Potsdamer Platz Durchsagen: „Sie sind Teil einer ungenehmigten Vereinigung und begehen eine Ordnungswidrigkeit. Wir appellieren an eure Vernunft und wollen nicht, dass es eskaliert.“ Die Demonstranten werden aufgefordert, den Potsdamer Platz in südlicher Richtung über die Stresemannstraße zu verlassen.“

Beamte sprechen die Aktivisten an. Wenn sie nicht freiwillig gehen, werden sie weggetragen. Wenn sie Widerstand leisten, sieht sich die Polizei gezwungen körperliche Gewalt anzuwenden. „Das ist nicht unser Interesse“, sagt die Polizei.

Michael Gassen, Sprecher der Polizei, sagt es sei bislang alles friedlich. Es hat bislang keine Festnahme oder Gewahrsamnahmen gegeben. „Wichtig ist, dass wir im Gespräch bleiben.“

+++ Die Staus rund um Potsdamer Platz und Großer Stern +++

+++ Aktivisten sollen Kreuzung am Potsdamer Platz räumen +++

Auch am Potsdamer Platz fordert die Polizei die Aktivisten auf, die Kreuzung frei zu machen, was von diesen bisher abgelehnt witrd. Per Lautsprecher fordern die Beamten die Teilnehmer auf, die Straße zu verlassen und auf dem Bahnhofsvorplatz zu bleiben. "Lasst euch nicht einschüchtern. Wir sind viel zu viele Menschen. Wir sind friedlich, die Polizei wird es auch bleiben. Kommt auf den Potsdamer Platz und bleibt dort. Alles, was passieren könnte, ist, dass ihr weggetragen werdet", schreiben die Aktivisten.

Versammlungsrecht am Potsdamer Platz ist offiziell beendet. @polizeiberlin hat @XRBerlin mehrfach aufgefordert, den Platz zu räumen. Die Klimaaktivisten widersetzen sich dieser Aufforderung bislang, Polizei hat angekündigt, zwangszuräumen. #ExtinctionRebellion #BerlinBlockieren pic.twitter.com/L8bypeCbcp — Uschi Jonas (@UschiJay) October 7, 2019

+++ Polizei hat alternativen Platz für Demonstration angeboten +++

Im Rahmen der Kooperationsgespräche hat die Polizei nach eigenen Angaben angeboten, dass Extinction Rebellion den Protest in der Hofjägerallee und der Straße des 17. Juni fortsetzen dürfe. Dafür würden der Spreeweg und die Altonaer Straße wieder befahrbar gemacht. Eine Entscheidung stehe noch aus, so die Polizei auf Twitter.

+++ Polizei will angeblich mehrere Straßen am Großen Stern räumen +++

Wie mehrere Nutzer via Twitter mitteilten, will die Polizei in Kürze angeblich drei der fünf besetzten Straßen am Großen Stern räumen. Die Aktivisten von "Extinction Rebellion" beraten nun offenbar über das weitere Vorgehen. Noch ist es aber friedlich am Großen Stern. Offenbar haben die Demonstranten Verstärkung angefordert.

#RedRebels sind da. Die Polizei droht mit Räumung in ca. 1 Stunde.#BerlinBlockieren pic.twitter.com/in33f7LXnn — Extinction Rebellion Frankfurt (@xrfrankfurt) October 7, 2019

+++ Kaum Staus am Stern - Polizei lobt Berliner +++

Es sind Herbstferien in Berlin, die Stadt ist leer. Trotz der Sperrungen wegen der Demonstrationen von Extinction Rebellion am Großen Stern und am Potsdam Platz reagieren die Berliner offenbar entspannt.

Die Berliner reagieren wie Berliner eben reagieren: Entspannt. Trotz Verkehrseinschränkungen gibt's derzeit kaum Stau in der Stadt. #Danke für Ihre Gelassenheit. #b0710 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 7, 2019

+++ Verkehrsstaus und Behinderungen wegen Blockaden +++

Die Blockaden von Extinction Rebellion haben zu Verkehrsbehinderungen geführt. „Auch wenn Berlin leer ist, sind die Auswirkungen groß“, sagte ein Mitarbeiter der Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Durch die Sperrungen am Potsdamer Platz und am Großen Stern hätten Autofahrer auf den Umfahrungen jeweils bis zu 20 Minuten länger gebraucht. In der Stadt sind gerade Schulferien, dadurch sind weniger Autos unterwegs als üblich.

+++ Fridays for Future: Louisa Neubauer spricht am Potsdamer Platz +++

Klimaschützerin Louisa Neubauer von der Fridays-for-Future-Bewegung ist an den Potsdamer Platz gekommen, um die Extinction Rebellion zu unterstützen. "Wenn wir nicht loslegen, wird niemand loslegen. (..) Das ist der Anfang von etwas Großem", sagte sie auf der Kundgebeung.

+++ Seenotretterin Carola Rackete kritisiert Klimapolitik +++

Kapitänin Carola Rackete am Großen Stern.

Foto: Reuters

Die ehemalige Seenotretterin und Klimaaktivistin Carola Rackete hat die Klimapolitik der Bundesregierung kritisiert. „Es ist mehr als Zeit, dass die Regierung die Wahrheit sagt und den ökologischen Notstand ausruft“, forderte Rackete. „Wir befinden uns in einer existenziellen weltweiten Krise, die sich immer schneller verstärkt.“ Sie sei froh, dass sich Extinction Rebellion dazu entschlossen habe, „die ganze Woche hier zu bleiben, um Berlin Tag und Nacht zu blockieren“, sagte sie unter großem Applaus der laut Polizei vor etwa 1000 Demonstranten an der Siegessäule.

+++ Polizei setzt Hubschrauber ein +++

Um die Lage am Großen Stern und am Potsdamer Platz besser einschätzen zu können, werden jetzt Hubschrauber eingesetzt. So sieht es gerade am Großen Stern aus:

Entspannte, aber entschlossene Stimmung am blockierten Großen Stern. Wir bleiben gewaltfrei!#BerlinBlockieren pic.twitter.com/m08Ij76fQO — Extinction Rebellion Frankfurt (@xrfrankfurt) October 7, 2019

+++ Potsdamer Platz wird besetzt +++

Extinction Rebellion: Aktivisten besetzen den Potsdamer Platz.

Foto: Jens Anker

Um 11.20 haben die Klima-Aktivisten damit begonnen, den Potsdamer Platz zu besetzen. Sie stellten Blumentöpfe, Sofas, Tische und Stühle auf die Kreuzung. Laut Polizei trafen rund 300 Teilnehmer ein. Bis 14 Uhr soll dort protestiert werden.

+++ Aktivisten bauen an der Siegessäule Arche auf +++

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Montag eine Arche an der Siegessäule in Berlin-Tiergarten aufgestellt. Das hölzerne Boot soll an das Artensterben erinnern. Die als Seenotretterin bekannt gewordene Kapitänin Carola Rackete soll dort am Mittag auch eine Rede halten.

+++ Extinction Rebellion kündigt weitere Straßenblockaden an +++

Dass Menschen am Morgen auf dem Weg zur Arbeit im Stau standen, tue ihm leid, sagt Tino Pfaff aus dem Presseteam von Extinction Rebellion. Natürlich sei es ein Eingriff in die persönliche Freiheit. „Aber es ist nötig.“ Die Menschheit habe längst Kipppunkte beim Klima überschritten. Schon lange werde dagegen demonstriert und Petitionen geführt. „Das alles bringt nichts“, findet Pfaff. Nun müsse man weiter gehen. „Wir müssen auf die Straße und zivil ungehorsam werden - und die Menschen manchmal auch nerven“, so Pfaff. „Ich vermute, dass noch einige weitere Straßen heute blockiert werden.“

+++ Straßen am Großen Stern weiter gesperrt +++

Die Straßen rund um die Siegessäule sind weiterhin besetzt, die Zufahrten gesperrt. Am Mittag hielten sich dort noch rund 500 Aktivisten auf. Die Polizei wollte die Fläche eigenen Angaben zufolge vorerst nicht räumen. Laut Polizeiangaben vom Morgen hatten sich rund 1000 Menschen vor Ort versammelt, die Veranstalter sprachen später von etwa 1200.

Am morgen haben die Aktivisten an der Siegessäule ein Holzboot gezimmert. Um 5 nach 12 soll hier Carola Rackete sprechen. Davor positionieren sich schon jetzt etliche Kamerateams. #Berlinblockieren #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/5Qhb3dOLyc — Christian Latz (@ChrLatz) October 7, 2019

+++ Polizei zeigt am Flughafen Tegel Präsenz +++

Außer der angemeldeten Auftaktkundgebung um 12.05 Uhr am Potsdamer Platz in Mitte sind der Polizei weitere Aktionen der Gruppe am Montag bisher nicht bekannt. Man sei mit einem größeren Aufgebot von Einsatzkräften am Flughafen Tegel präsent, sagte ein Polizei-Sprecher der Morgenpost. Dabei beobachteten die Beamten vorallem den BVG-Busverkehr. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) warnte auf Twitter aufgrund der Lage an den Zufahrtsstraßen zum Flughafen Tegel vor Staus und verzögerungen.