Extinction Rebellion in Berlin: Polizei trägt Aktivisten am Potsdamer Platz weg

Den Auftakt machte die Klimaschutzgruppe mit mehreren Hundert Teilnehmern am Großen Stern in Berlin.

Berlin. In Berlin haben Aktivisten der Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion am Montag ihre Protestaktionen für mehr Klimaschutz gestartet. Wir berichten von den Ereignissen im Blog.

+++ Aktivisten werden weggetragen +++

Die ersten Aktivisten werden weggetragen. Sie werden am Rand erkennungsdienstlich behandelt und dann wieder laufen gelassen. Die Polizei macht am Potsdamer Platz Durchsagen: „Sie sind Teil einer ungenehmigten Vereinigung und begehen eine Ordnungswidrigkeit. Wir appellieren an eure Vernunft und wollen nicht, dass es eskaliert.“ Die Demonstranten werden aufgefordert, den Potsdamer Platz in südlicher Richtung über die Stresemannstraße zu verlassen.“

Beamte sprechen die Aktivisten an. Wenn sie nicht freiwillig gehen, werden sie weggetragen. Wenn sie Widerstand leisten, sieht sich die Polizei gezwungen körperliche Gewalt anzuwenden. „Das ist nicht unser Interesse“, sagt die Polizei.

Michael Gassen, Sprecher der Polizei, sagt es sei bislang alles friedlich. Es hat bislang keine Festnahme oder Gewahrsamnahmen gegeben. „Wichtig ist, dass wir im Gespräch bleiben.“

+++ Die Staus rund um Potsdamer Platz und Großer Stern +++

+++ Aktivisten sollen Kreuzung am Potsdamer Platz räumen +++

Auch am Potsdamer Platz fordert die Polizei die Aktivisten auf, die Kreuzung frei zu machen, was von diesen bisher abgelehnt witrd. Per Lautsprecher fordern die Beamten die Teilnehmer auf, die Straße zu verlassen und auf dem Bahnhofsvorplatz zu bleiben. "Lasst euch nicht einschüchtern. Wir sind viel zu viele Menschen. Wir sind friedlich, die Polizei wird es auch bleiben. Kommt auf den Potsdamer Platz und bleibt dort. Alles, was passieren könnte, ist, dass ihr weggetragen werdet", schreiben die Aktivisten.

Versammlungsrecht am Potsdamer Platz ist offiziell beendet. @polizeiberlin hat @XRBerlin mehrfach aufgefordert, den Platz zu räumen. Die Klimaaktivisten widersetzen sich dieser Aufforderung bislang, Polizei hat angekündigt, zwangszuräumen. #ExtinctionRebellion #BerlinBlockieren pic.twitter.com/L8bypeCbcp — Uschi Jonas (@UschiJay) October 7, 2019

+++ Polizei hat alternativen Platz für Demonstration angeboten +++

Im Rahmen der Kooperationsgespräche hat die Polizei nach eigenen Angaben angeboten, dass Extinction Rebellion den Protest in der Hofjägerallee und der Straße des 17. Juni fortsetzen dürfe. Dafür würden der Spreeweg und die Altonaer Straße wieder befahrbar gemacht. Eine Entscheidung stehe noch aus, so die Polizei auf Twitter.

+++ Polizei will angeblich mehrere Straßen am Großen Stern räumen +++

Wie mehrere Nutzer via Twitter mitteilten, will die Polizei in Kürze angeblich drei der fünf besetzten Straßen am Großen Stern räumen. Die Aktivisten von "Extinction Rebellion" beraten nun offenbar über das weitere Vorgehen. Noch ist es aber friedlich am Großen Stern. Offenbar haben die Demonstranten Verstärkung angefordert.

#RedRebels sind da. Die Polizei droht mit Räumung in ca. 1 Stunde.#BerlinBlockieren pic.twitter.com/in33f7LXnn — Extinction Rebellion Frankfurt (@xrfrankfurt) October 7, 2019

+++ Kaum Staus am Stern - Polizei lobt Berliner +++

Es sind Herbstferien in Berlin, die Stadt ist leer. Trotz der Sperrungen wegen der Demonstrationen von Extinction Rebellion am Großen Stern und am Potsdam Platz reagieren die Berliner offenbar entspannt.

Die Berliner reagieren wie Berliner eben reagieren: Entspannt. Trotz Verkehrseinschränkungen gibt's derzeit kaum Stau in der Stadt. #Danke für Ihre Gelassenheit. #b0710 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 7, 2019

+++ Verkehrsstaus und Behinderungen wegen Blockaden +++

Die Blockaden von Extinction Rebellion haben zu Verkehrsbehinderungen geführt. „Auch wenn Berlin leer ist, sind die Auswirkungen groß“, sagte ein Mitarbeiter der Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Durch die Sperrungen am Potsdamer Platz und am Großen Stern hätten Autofahrer auf den Umfahrungen jeweils bis zu 20 Minuten länger gebraucht. In der Stadt sind gerade Schulferien, dadurch sind weniger Autos unterwegs als üblich.

+++ Fridays for Future: Louisa Neubauer spricht am Potsdamer Platz +++

Klimaschützerin Louisa Neubauer von der Fridays-for-Future-Bewegung ist an den Potsdamer Platz gekommen, um die Extinction Rebellion zu unterstützen. "Wenn wir nicht loslegen, wird niemand loslegen. (..) Das ist der Anfang von etwas Großem", sagte sie auf der Kundgebeung.

+++ Seenotretterin Carola Rackete kritisiert Klimapolitik +++

Kapitänin Carola Rackete am Großen Stern.

Foto: Reuters

Die ehemalige Seenotretterin und Klimaaktivistin Carola Rackete hat die Klimapolitik der Bundesregierung kritisiert. „Es ist mehr als Zeit, dass die Regierung die Wahrheit sagt und den ökologischen Notstand ausruft“, forderte Rackete. „Wir befinden uns in einer existenziellen weltweiten Krise, die sich immer schneller verstärkt.“ Sie sei froh, dass sich Extinction Rebellion dazu entschlossen habe, „die ganze Woche hier zu bleiben, um Berlin Tag und Nacht zu blockieren“, sagte sie unter großem Applaus der laut Polizei vor etwa 1000 Demonstranten an der Siegessäule.

+++ Polizei setzt Hubschrauber ein +++

Um die Lage am Großen Stern und am Potsdamer Platz besser einschätzen zu können, werden jetzt Hubschrauber eingesetzt. So sieht es gerade am Großen Stern aus:

Entspannte, aber entschlossene Stimmung am blockierten Großen Stern. Wir bleiben gewaltfrei!#BerlinBlockieren pic.twitter.com/m08Ij76fQO — Extinction Rebellion Frankfurt (@xrfrankfurt) October 7, 2019

+++ Potsdamer Platz wird besetzt +++

Extinction Rebellion: Aktivisten besetzen den Potsdamer Platz.

Foto: Jens Anker

Um 11.20 haben die Klima-Aktivisten damit begonnen, den Potsdamer Platz zu besetzen. Sie stellten Blumentöpfe, Sofas, Tische und Stühle auf die Kreuzung. Laut Polizei trafen rund 300 Teilnehmer ein. Bis 14 Uhr soll dort protestiert werden.

+++ Aktivisten bauen an der Siegessäule Arche auf +++

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Montag eine Arche an der Siegessäule in Berlin-Tiergarten aufgestellt. Das hölzerne Boot soll an das Artensterben erinnern. Die als Seenotretterin bekannt gewordene Kapitänin Carola Rackete soll dort am Mittag auch eine Rede halten.

+++ Extinction Rebellion kündigt weitere Straßenblockaden an +++

Dass Menschen am Morgen auf dem Weg zur Arbeit im Stau standen, tue ihm leid, sagt Tino Pfaff aus dem Presseteam von Extinction Rebellion. Natürlich sei es ein Eingriff in die persönliche Freiheit. „Aber es ist nötig.“ Die Menschheit habe längst Kipppunkte beim Klima überschritten. Schon lange werde dagegen demonstriert und Petitionen geführt. „Das alles bringt nichts“, findet Pfaff. Nun müsse man weiter gehen. „Wir müssen auf die Straße und zivil ungehorsam werden - und die Menschen manchmal auch nerven“, so Pfaff. „Ich vermute, dass noch einige weitere Straßen heute blockiert werden.“

+++ Straßen am Großen Stern weiter gesperrt +++

Die Straßen rund um die Siegessäule sind weiterhin besetzt, die Zufahrten gesperrt. Am Mittag hielten sich dort noch rund 500 Aktivisten auf. Die Polizei wollte die Fläche eigenen Angaben zufolge vorerst nicht räumen. Laut Polizeiangaben vom Morgen hatten sich rund 1000 Menschen vor Ort versammelt, die Veranstalter sprachen später von etwa 1200.

Am morgen haben die Aktivisten an der Siegessäule ein Holzboot gezimmert. Um 5 nach 12 soll hier Carola Rackete sprechen. Davor positionieren sich schon jetzt etliche Kamerateams. #Berlinblockieren #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/5Qhb3dOLyc — Christian Latz (@ChrLatz) October 7, 2019

+++ Polizei zeigt am Flughafen Tegel Präsenz +++

Außer der angemeldeten Auftaktkundgebung um 12.05 Uhr am Potsdamer Platz in Mitte sind der Polizei weitere Aktionen der Gruppe am Montag bisher nicht bekannt. Man sei mit einem größeren Aufgebot von Einsatzkräften am Flughafen Tegel präsent, sagte ein Polizei-Sprecher der Morgenpost. Dabei beobachteten die Beamten vorallem den BVG-Busverkehr. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) warnte auf Twitter aufgrund der Lage an den Zufahrtsstraßen zum Flughafen Tegel vor Staus und verzögerungen.

+++ BVG-Busse in Mitte werden umgeleitet +++

An den umliegenden Straßen rund um den gesperrten Großen Stern und an der Straße des 17. Juni kam es am Morgen zu langen Staus. Die BVG-Busse der Linien 100, 167 und 187 wurden umgeleitet.

+++ Zu wenige Demonstranten, um die Siegessäule zu umarmen +++

Klima-Aktivisten bilden eine Menschenkette an der Siegessäule.

Foto: Christian Latz

„Rauf mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle!“, schallt es immer wieder aus Hunderten Kehlen über die weite Fläche rund um die Siegessäule. Ansonsten ist es ruhig wie selten am Großen Stern, der wegen der Blockade weiträumig für Autos abgesperrt ist. Während mehrere Menschengruppen die Zufahrtsstraßen sitzend dicht machen, zimmert ein anderer Trupp unmittelbar an der Siegessäule ein rund zehn Meter langes Holzboot zusammen. „Sagt die Wahrheit“, schreiben Aktivisten mit Kreide darauf. „Die Arche ist das klassische Symbol für die Rettung“, sagt ein Aktivist. Doch wenn man weitermache wie bisher, sei auch das keine Rettung mehr.

Der Versuch, eine Menschenkette einmal rund um die Siegessäule zu bilden indes scheiterte. Die ganz große Masse an Teilnehmern ist es nicht.

+++ Protest in Tiergarten läuft friedlich ab +++

Der am frühen Morgen gestartete Protest der Umweltschützer lief weiterhin friedlich ab. Die Demonstranten hatten Handzettel an die Polizei verteilt mit dem Hinweis, dass sie die Erde gewaltfrei retten wollen. „Wir bitten Euch: Respektiert unsere körperliche Unversehrtheit!“, hieß es auf den Zetteln.

Berlin-Tiergarten: Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion blockieren den Verkehr rund um die Siegessäule.

Foto: Reto Klar

Die Polizei sei vor Ort und führe Gespräche mit den Demonstranten, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Eine Räumung des Großen Sterns sei bisher nicht geplant. Man müsse aber versuchen, "alle Interessen unter eine Hut zu bringen", sagte sie. Von Zwischenfällen war zunächst nichts bekannt. Die Blockade am Großen Stern sei nicht angemeldet worden.

+++ Hunderte Klima-Aktivisten versammeln sich in Tiergarten +++

Am frühen Morgen liefen Hunderte Anhänger vom Regierungsviertel zur Siegessäule in Tiergarten und besetzten kurz vor Beginn des Berufsverkehrs den Großen Stern - einen der großen Verkehrsknotenpunkte der Hauptstadt. Wenige Stunden nach dem Start waren laut Polizei schon rund 1000 Aktivisten auf der Straße. Zuvor hatte die Gruppe via soziale Medien dazu aufgerufen, sich schnell auf den Weg zu machen. Um kurz vor 5 Uhr hatten sich bereits mehrere Hundert Aktivisten versammelt.

+++ Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen in Berlin +++

Auf Twitter warnte die Polizei vor Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr und forderte Autofahrer auf, den Bereich weiträumig zu umfahren.

#8geben

Derzeit blockieren ca. 1000 Personen den #GroßenStern.

Bitte seien Sie vorsichtig und umfahren den Bereich.#b0710 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 7, 2019

+++ Demonstranten rüsten sich gegen Kälte +++

Klimaschützer der Gruppe Extinction Rebellion kampieren am Großen Stern in Tiergarten.

Foto: dpa

Bei drei Grad Celsius waren die meisten Demonstranten bestens vorbereitet: Sie trugen Thermodecken, hatten Schlafsäcke dabei, einige joggten in kleinen Grüppchen um die Siegessäule, um sich warm zu halten. Andere schliefen auf Isomatten auf der Straße. Später verbanden sich einige der Demonstranten untereinander mit Rohren. Andere wollten aus Holz eine Arte Arche Noah errichten.

Radfahrer blockieren Karl-Marx-Allee in Friedrichshain

Eine Radfahrer-Demonstration hat am Morgen für Staus an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain gesorgt.

Foto: Reuters

Zeitgleich zu der Blockade von Extinction Rebellion am Großen Stern in Tiergarten starteten Anhänger der linksorientierten Aktionsgruppe „Hedonistische Internationale“ am frühen Morgen eine Fahrrad-Demonstration an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain, was den Verkehr stadteinwärts massiv beeinträchtigte. Die Polizei stoppte die Radfahrer am Strausberger Platz.

+++ Innensenator Geisel (SPD) kündigt maßvolles Vorgehen an +++

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte am Morgen ein Vorgehen „mit Augenmaß“ gegen die Umweltschützer an. Man werde sich die Versammlungen anschauen und einige auch eine Weile gewähren lassen, sagte der SPD-Politiker dem Inforadio des Senders RBB. Man sei aber auch bereit, energischer vorzugehen, wenn etwa Gewalt angewendet werde oder kritische Infrastrukturen wie der Flughafen Tegel betroffen seien.

„Es ist ja so, dass wir Blockaden, Veranstaltungen durchaus als spontane Demonstrationen werten können, die ja nach Demonstrationsrecht zulässig sind“, sagte Geisel weiter. Man sei aber auch bereit, energischer vorzugehen, wenn etwa Gewalt angewendet werde oder kritische Infrastrukturen wie der Flughafen betroffen seien.

Kritisch äußerte sich Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Es sei in Ordnung für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. „Aber wenn man gefährliche Angriffe in den Straßenverkehr ankündigt, das geht natürlich gar nicht", sagte der CDU-Politiker.

+++ Tausende Klima-Aktivisten wollen Verkehr in Berlin lahm legen +++

Die Gruppe Extinction Rebellion (XR) startete mit dieser ersten Aktion am Montagmorgen ihre bislang größten Proteste. Mit Straßenblockaden und anderen Aktionen zivilen Ungehorsams wollen die Aktivisten weltweit auf die drohende Klimakatastrophe und das Artensterben aufmerksam machen. Ihr Ziel ist, die Bundesregierung dazu zu bewegen, den Klimanotstand auszurufen. Auch eine Bürgerversammlung als weiteres gesetzgebendes Organ wünschen fordern die Aktivisten.

+++ Jutta Ditfurth nennt Extinction Rebellion "esoterische Sekte" +++

Die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth hat vor der Klima-Bewegung Extinction Rebellion (XR) gewarnt. „XR ist keine 'gewaltfreie Klimabewegung', sondern eine religiöse-gewaltfreie esoterische Sekte, welche an die Apokalypse der baldigen 'Auslöschung der Menschheit' glaubt und 'Selbstaufopferung' empfiehlt“, twitterte Ditfurth.

Außerdem schüre die Bewegung Emotionen, die den Verstand vernebelten. Etwa wenn behauptet werde: „Wir sind die letzte Generation der Menschheit vor der Auslöschung“. Die 68-Jährige warnte davor, sich an den Aktionen in Berlin zu beteiligen. Stattdessen empfahl sie unter anderem, Fridays for Future zu unterstützen.

+++ Malu Dreyer zeigt Verständnis für Extinction Rebellion +++

Die Regierungspartei SPD reagierte aufgeschlossen auf die Ankündigungen. „Ich verstehe die Ungeduld von vielen“, sagte die Interims-Parteivorsitzende Malu Dreyer. „Ich begrüße frühzeitige Aktionen jeglicher Art, die die Dringlichkeit der Aufgabe deutlich machen.“ Zugleich mahnte sie: „Natürlich gilt für alle, dass es gewaltfrei bleiben muss.“

+++ Extinction Rebellion plant internationale Aktionen +++

Nachdem bereits am Wochenende ein Einkaufszentrum in Paris blockiert wurde, sind nun weitere Aktionen in London, Madrid, Amsterdam, New York und Buenos Aires sowie mehreren Städten in Australien geplant. Unter dem Motto „Berlin blockieren“ sollen auch neuralgische Punkte in der deutschen Hauptstadt besetzt und damit der Verkehr lahmgelegt werden. Die Aktionen sollen mindestens eine Woche andauern. Die Veranstalter rechnen während dieser Zeit mit mehreren tausend Aktivisten in Berlin. Laut Polizei sind 6000 Teilnehmer für die Versammlung bis zum 13. Oktober angemeldet.

+++ Besetzungen an Potsdamer Platz, Marschallbrücke und Kurfürstendamm +++

Los geht es am Montagmittag zur symbolischen Uhrzeit um fünf Minuten nach zwölf am Potsdamer Platz. Ab Mittwochvormittag soll dann die Marschallbrücke blockiert werden, die östlich des Bundestags Luisen- und Wilhelmstraße über die Spree miteinander verbindet.

Ab dem Nachmittag sind dann auch Sitzblockaden auf dem Kurfürstendamm geplant. Daneben sind an allen Orten auch Kundgebungen und Kunstaktionen vorgesehen. Extinction Rebellion (auf Deutsch sinngemäß „Aufstand gegen das Aussterben“) fordert etwa, dass die Bundesregierung sofort den Klimanotstand ausruft und den CO 2 -Ausstoß bis 2025 auf null senkt – also 25 Jahre früher, als derzeit geplant.

+++ Klimacamp vor dem Kanzleramt +++

Klimacamp vor dem Kanzleramt.

Foto: dpa

Am Sonntag eröffnete auch das „Klimacamp“ vor dem Kanzleramt. Dort wollen die Umweltschützer eine Woche lang unter anderem Workshops und Arbeitsgruppen abhalten. Nach Angaben des Bündnisses haben bereits in der Nacht zu Sonntag etwa 1000 Menschen in Zelten vor der Regierungszentrale übernachtet. Bis zu 3000 waren es am Sonntagnachmittag.

+++ Extinction Rebellion vor einem Jahr in Großbritannien gegründet +++

Entstanden ist XR vor rund einem Jahr in Großbritannien. In Deutschland ist das Bündnis nach Ansicht des Protestforschers Dieter Rucht bislang eine relativ kleine Gruppe. „Extinction Rebellion ist ein Stück weit aufgeblasen, mehr Schein als Sein“, sagte Rucht. Die von der Gruppe genannten Unterstützerzahlen seien „nicht unbedingt durch die Realität gedeckt“.

