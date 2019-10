Extinction Rebellion in Berlin: Klima-Aktivisten besetzen Großen Stern in Tiergarten

Den Auftakt machte die Klimaschutzgruppe mit mehreren Hundert Teilnehmern am Großen Stern in Berlin.

Klima-Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion wollen den Verkehr in Berlin lahm legen. Eine erste Aktion findet in Tiergarten statt.

Berlin. Aktivisten der Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion haben am Montag in Berlin ihre Protestaktion für mehr Klimaschutz gestartet. Am frühen Morgen liefen Hunderte Anhänger vom Regierungsviertel zur Siegessäule in Tiergarten und besetzten kurz vor Beginn des Berufsverkehrs den Großen Stern - einen der großen Verkehrsknotenpunkte der Hauptstadt.

Wenige Stunden nach dem Start waren laut Polizei schon rund 1000 Aktivisten auf der Straße. Zuvor hatte die Gruppe via soziale Medien dazu aufgerufen, sich schnell auf den Weg zu machen. Um kurz vor 5 Uhr hatten sich bereits mehrere Hundert Aktivisten versammelt.

Auf Twitter warnte die Polizei vor Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr und forderte Autofahrer auf, den Bereich weiträumig zu umfahren.

#8geben

Derzeit blockieren ca. 1000 Personen den #GroßenStern.

Bitte seien Sie vorsichtig und umfahren den Bereich.#b0710 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 7, 2019

An den umliegenden Straßen rund um den gesperrten Großen Stern und an der Straße des 17. Juni kam es am Morgen zu langen Staus. Die BVG-Busse der Linien100, 167 und 187 wurden umgeleitet.

Klima-Protest von Extinction Rebellion: Polizei zeigt am Flughafen Tegel Präsenz

Die Polizei sei vor Ort und führe Gespräche mit den Demonstranten, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Eine Räumung des Großen Sterns sei bisher nicht geplant. Man müsse aber versuchen, "alle Interessen unter eine Hut zu bringen", sagte sie. Von Zwischenfällen war zunächst nichts bekannt. Die Blockade am Großen Stern sei nicht angemeldet worden.

Klimaschützer der Gruppe Extinction Rebellion kampieren am Großen Stern in Tiergarten.

Foto: dpa

Außer der angemeldeten Auftaktkundgebung um 12.05 Uhr am Potsdamer Platz in Mitte seien der Polizei weitere Aktionen der Gruppe am Montag bisher nicht bekannt. Man sei aber mit einem größeren Aufgebot von Einsatzkräften am Flughafen Tegel präsent, sagte ein Sprecher der Morgenpost. Dabei beobachteten die Beamten vorallem den BVG-Busverkehr. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) warnte auf Twitter aufgrund der Lage an den Zufahrtsstraßen zum Flughafen Tegel vor Staus und verzögerungen.

Bei drei Grad Celsius waren die meisten Demonstranten bestens vorbereitet: Sie trugen Thermodecken, hatten Schlafsäcke dabei, einige joggten in kleinen Grüppchen um die Siegessäule, um sich warm zu halten. Andere schliefen auf Isomatten auf der Straße. Später verbanden sich einige der Demonstranten untereinander mit Rohren. Andere wollten aus Holz eine Arte Arche Noah errichten.

Radfahrer blockieren Karl-Marx-Allee in Friedrichshain

Eine Radfahrer-Demonstration hat am Morgen für Staus an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain gesorgt.

Foto: Reuters

Zeitgleich zu der Blockade von Extinction Rebellion am Großen Stern in Tiergarten starteten Anhänger der linksorientierten Aktionsgruppe „Hedonistische Internationale“ am frühen Morgen eine Fahrrad-Demonstration an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain, was den Verkehr stadteinwärts massiv beeinträchtigte. Die Polizei stoppte die Radfahrer am Strausberger Platz.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte am Morgen ein Vorgehen „mit Augenmaß“ gegen die Umweltschützer an. Man werde sich die Versammlungen anschauen und einige auch eine Weile gewähren lassen, sagte der SPD-Politiker dem Inforadio des Senders RBB. Man sei aber auch bereit, energischer vorzugehen, wenn etwa Gewalt angewendet werde oder kritische Infrastrukturen wie der Flughafen Tegel betroffen seien.

„Es ist ja so, dass wir Blockaden, Veranstaltungen durchaus als spontane Demonstrationen werten können, die ja nach Demonstrationsrecht zulässig sind“, sagte Geisel weiter. Man sei aber auch bereit, energischer vorzugehen, wenn etwa Gewalt angewendet werde oder kritische Infrastrukturen wie der Flughafen betroffen seien.

Kritisch äußerte sich Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Es sei in Ordnung für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. „Aber wenn man gefährliche Angriffe in den Straßenverkehr ankündigt, das geht natürlich gar nicht", sagte der CDU-Politiker.

Tausende Klima-Aktivisten wollen Verkehr in Berlin lahm legen

Die Gruppe „Extinction Rebellion“ (XR) startete mit dieser ersten Aktion am Montagmorgen ihre bislang größten Proteste. Mit Straßenblockaden und anderen Aktionen zivilen Ungehorsams wollen die Aktivisten weltweit auf die drohende Klimakatastrophe und das Artensterben aufmerksam machen.

Nachdem bereits am Wochenende ein Einkaufszentrum in Paris blockiert wurde, sind nun weitere Aktionen in London, Madrid, Amsterdam, New York und Buenos Aires sowie mehreren Städten in Australien geplant. Unter dem Motto „Berlin blockieren“ sollen auch neuralgische Punkte in der deutschen Hauptstadt besetzt und damit der Verkehr lahmgelegt werden. Die Aktionen sollen mindestens eine Woche andauern. Die Veranstalter rechnen während dieser Zeit mit mehreren tausend Aktivisten in Berlin. Laut Polizei sind 6000 Teilnehmer für die Versammlung bis zum 13. Oktober angemeldet.

Besetzungen an Potsdamer Platz, Marschallbrücke und Kurfürstendamm

Los geht es am Montagmittag zur symbolischen Uhrzeit um fünf Minuten nach zwölf am Potsdamer Platz. Ab Mittwochvormittag soll dann die Marschallbrücke blockiert werden, die östlich des Bundestags Luisen- und Wilhelmstraße über die Spree miteinander verbindet.

Ab dem Nachmittag sind dann auch Sitzblockaden auf dem Kurfürstendamm geplant. Daneben sind an allen Orten auch Kundgebungen und Kunstaktionen vorgesehen. Extinction Rebellion (auf Deutsch sinngemäß „Aufstand gegen das Aussterben“) fordert etwa, dass die Bundesregierung sofort den Klimanotstand ausruft und den CO 2 -Ausstoß bis 2025 auf null senkt – also 25 Jahre früher, als derzeit geplant.

Ziviler Widerstand wird als effektivste Methode gesehen

„Unsere Lebensgrundlagen müssen geschützt werden“, sagt XR-Aktivist Max Leurle und verweist auf den entsprechenden Artikel 20a des Grundgesetzes. Durch Wahlen, Petitionen, Briefe oder Gesetzesvorschläge bewege man zu wenig. Daher brauche es Druck von der Straße.

„Weil die Klimakrise gerade so schlimm ist, sind wir bereit, ein Opfer zu bringen, unsere persönliche Freiheit aufs Spiel zu setzen und sogar rechtliche Konsequenzen hinzunehmen“, sagte der 26 Jahre alte Student, der sich selbst als konservativ im Schwäbischen aufgewachsen beschreibt. „Ich breche nicht gerne das Gesetz.“ Allerdings sei ziviler Ungehorsam die effektivste Methode, um schnell Änderungen zu erreichen. Wichtig sei, dass es dabei zu 100 Prozent gewaltfrei bleibe.

Am Sonntag eröffnete auch das „Klimacamp“ vor dem Kanzleramt. Dort wollen die Umweltschützer eine Woche lang unter anderem Workshops und Arbeitsgruppen abhalten. Nach Angaben des Bündnisses haben bereits in der Nacht zu Sonntag etwa 1000 Menschen in Zelten vor der Regierungszentrale übernachtet. Bis zu 3000 waren es am Sonntagnachmittag.

Extinction Rebellion bietet „Blockadetrainings“ an

Außerdem veranstaltet XR seit dem Wochenende „Blockadetrainings“. Aktivist Leurle leitete am Sonnabend das Training im Haus der Statistik am Alexanderplatz, zu dem rund 100 interessierte, überwiegend junge Menschen kamen. Dort wurde ihnen vermittelt, wie eine Blockade vorbereitet wird und wie man sich währenddessen sowie im Fall einer Festnahme verhalten sollte und mit welchen juristischen Folgen zu rechnen ist. „Wir wollen die Menschen dafür sensibilisieren, was Ordnungswidrigkeiten und was Straftaten sind“, erklärte Aktivist Patrick Full. Letztere wolle man eindeutig vermeiden.

Demonstrieren lernen: Schnellkurs im Haus der Statistik

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE FOTO SERVICE / FUNKE Foto Service

Zum Abschluss wurde in einem Rollenspiel der Ernstfall geprobt und die Auflösung einer Sitzblockade nachgestellt. „Das hat mir etwas die Angst genommen, es mal durchzuspielen“, sagte Nathalie nach dem Training. Die 31 Jahre alte Designerin beabsichtigt, ab Montag mit zu blockieren. Sie wolle etwas bewirken.

„Und wenn ich mitgenommen werde, dann ist das so.“ Unter den überwiegend jungen Teilnehmern fanden sich auch ein paar ältere Berliner. Sie schulde es ihrer achtjährigen Tochter, die noch ihr ganzes Leben vor sich habe, sagte die 50-jährige Susanne. „Ich habe sie nicht auf die Welt gebracht, damit sie in 20 Jahren ein mieses Leben hat, weil wir es nicht hingekriegt haben.“ Ähnlich sah es die 57 Jahre alte Silvia. „Ich will nicht, dass mein Enkelkind einmal verzweifelt in die Welt schauen muss.“

Entstanden ist XR vor rund einem Jahr in Großbritannien. In Deutschland ist das Bündnis nach Ansicht des Protestforschers Dieter Rucht bislang eine relativ kleine Gruppe. „Extinction Rebellion ist ein Stück weit aufgeblasen, mehr Schein als Sein“, sagte Rucht. Die von der Gruppe genannten Unterstützerzahlen seien „nicht unbedingt durch die Realität gedeckt“.

FDP befürchtet Eskalation durch die Blockaden

Deutliche Kritik an den Aktionen kommt aus der FDP. Die geplanten Blockaden erhöhten die Gefahr einer Eskalation, sagte Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion der „Passauer Neuen Presse“. „Dabei ist der Klimawandel eine Menschheitsaufgabe, die sich nur im Konsens lösen lässt.“ Der Berliner Fahrgastverband Igeb forderte die Aktivisten auf, ab Montag nicht den Nahverkehr in der Stadt zu blockieren. „Busse und besonders Straßenbahnen sind Teil der Lösung, nicht des Problems“, twitterte Igeb-Sprecher Jens Wieseke. (Mit dpa)