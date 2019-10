SPD soll Zusammenhalt der Gesellschaft organisieren

Die SPD will aus dem Tief heraus. Der Berliner Sozialdemokrat und Innensenator setzt bei der Krisenbewältigung auf mehr Mut und Selbstbewusstsein. Ein Rezept für die Rettung der Partei hat er aber nicht parat.

Berlin. Die SPD soll nach Ansicht von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) wieder als Partei wahrgenommen werden, die für den Zusammenhalt der Gesellschaft eintritt. "Ich bin immer noch fest überzeugt, dass jemand den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft organisieren muss. Das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie", sagte der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Geisel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Versöhnen statt spalten, damit hat Johannes Rau in den achtziger Jahren noch Wahlkampf gemacht. Im Moment ist leider das Spalten populär."

Die SPD, die eine neue Führungsspitze sucht, steckt in der Krise. Die Umfragewerte für die Bundespartei sind im Keller. "Die Antwort für die Rettung der SPD habe ich nicht, sonst hätte ich mich als Vorsitzender beworben", sagte der 53-Jährige. "Wir brauchen eine ordentliche Führung und ein ordentliches Selbstbewusstsein."

Die Suche nach einer neuen Bundesspitze war durch den Rücktritt von Andrea Nahles im Juni notwendig geworden. Die Partei entschied sich für Duos, die sich derzeit der Basis vorstellen. "Ich beobachte die Regionalkonferenzen und sehe, dass meine Partei lebt, dass es da Leidenschaft gibt und dass es Menschen gibt, die großes Interesse daran haben, dass die Sozialdemokratie lebt", betonte Geisel.

Seine Partei konzentriere sich derzeit auf die Personalfrage, zugleich müssten aber einige programmatische Fragen beantwortet werden, sagte Geisel. "Wir sind in einer Situation, in der gute Arbeit nicht mehr hilft, weil die Antworten darüber hinausgehen müssen."

Die Politik kümmert sich aus Sicht des Innensenators zu wenig um Menschen, die außerhalb tarifgebundener Arbeitsverhältnisse beschäftigt sind. Im Dienstleistungssektor, bei Start-Ups, sei ein Millionen starker prekärer Arbeitsmarkt entstanden. "Wie wir deren Rechte schützen, spielt keine Rolle, das müssen wir ändern", meinte Geisel.

Zudem bekomme die Gesellschaft die Folgen der Digitalisierung zu spüren. "Dass keiner Gewissheiten hat, was in zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren ist, das verunsichert die Menschen. "Wir müssen Antworten geben auf die Frage, wie sie an der Gesellschaft teilhaben können und nicht abgehängt werden."

Zur Frage der Spitzenkandidatur der SPD bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl 2021 sagte Geisel: "Wir wären verrückt, wenn wir jetzt die Debatte führen - die Wahl ist im Herbst 2021". Erst Ende des Jahres 2020 oder Anfang 2021 müsse dies festgelegt sein.

Zu möglichen eigenen Ambitionen äußerte er sich nicht. In Wahlumfragen vom Sommer hat es die Berliner SPD mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller an der Spitze schwer. Die Sozialdemokraten regieren zusammen mit Linken und Grünen.