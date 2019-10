Konzert: Kollegah live in Berlin 2019 - Tickets, Termin & Show

Kollegah spielt am 11. Oktober in Huxleys Neuer Welt

Kollegah spielt am 11. Oktober 2019 ein Konzert in Huxleys Neue Welt. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin

Huxleys Neue Welt Kollegah live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Kaum ein deutscher Künstler in der Rap-Szene sorgt derzeit für so viel Aufmerksamkeit wie Kollegah. Nun kommt der Friedberger auf seiner Tour nach Berlin und spielt am 11. Oktober in Huxleys Neuer Welt. Im Gepäck hat der selbsterklärte "Boss” und „Westdeutschlands King" Songs aus seinem aktuellen Studioalbum "Monument" und natürlich die größten Hits seiner Karriere.

Nach fast 15 Jahren Rapkarriere, sechs Alben, zahlreichen Mixtapes, der "JBG"-Reihe mit Farid Bang sowie unzähligen Singles, Features und Freetracks veröffentlicht Kollegah im letzten Jahr sein lang erwartetes siebtes Studioalbum "Monument" und landete damit prompt auf Platz 1 der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kollegah ist einer der bekanntesten Rapper im deutschsprachigen Raum mit mehr als vier Millionen Followern auf seinen Social-Media-Kanälen.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Berlin-Konzert von Kollegah in Huxleys Neuer Welt sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 39,50 Euro zzgl. Versandkosten).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (11. Oktober 2019) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: imago stock&people / imago/STAR-MEDIA

Wie komme ich hin?

Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen: Mit fünf direkten Busverbindungen, einem Taxistand und zwei U-Bahnanbindungen erreicht man das Huxleys Neue Welt problemlos (Anfahrt: U7, U8, BUS 129, BUS 144, BUS 167, BUS 171, BUS 248). Wer mit dem Auto kommt, sollte keine Probleme mit Parkplätzen haben: Das Umfeld des Huxleys Neue Welt ist kein reines Wohngebiet und bietet deshalb ausreichend Parkmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich direkt neben der Venue ein 1200 Quadratmeter großer Parkplatz, der nachts für 300 Autos zur Verfügung steht.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Huxleys Neue Welt.

Kollegah live in Berlin 2019, Freitag, 11. Oktober, Einlass ab 19:00 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107, 10967 Berlin-Neukölln