Ariana Grande wird am 10. Oktober in Berlin spielen

Ariana Grande spielt am 10. Oktober 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Ariana Grande live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrem außergewöhnlichen Vocal-Range gilt Ariana Grande als eine der erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen der heutigen Zeit. Jetzt kommt der US-Superstar im Rahmen ihrer "Sweetener World Tour" nach Deutschland und spielt am 10. Oktober 2019 ein exklusives Konzert in Berlin. Im Gepäck hat die Sängerin aus Florida Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Sweetener" und natürlich eine Auswahl ihrer größten Hits.

Ariana Grande, Sängerin, Schauspielerin und ehemaliger Broadway-Star, hat mittlerweile mehr als 200 Millionen Fans auf ihren Social-Media-Kanälen, unzählige Awards gewonnen und war auf dem Cover der Vogue und des Time-Magazins. Für ihr viertes Studioalbum "Sweetener" gewann sie 2019 ihren ersten Grammy für das „Best Pop Vocal Album“.

Was können Besucher vom Berlin-Konzert von Ariana Grande erwarten?

Die fantastische Show einer Ausnahmesängerin: Mit Hits wie "God is a woman", "Thank U, Next" und "Dangerous Woman" will Ariana Grande ihre Fans in Berlin verzaubern. Besucher dürfen sich auf eine imposante Bühnenshow voller Emotionen und eine beeindruckende stimmliche Darbietung freuen.

YT_Ariana Grande – 7 Rings

Wo wird Ariana Grande in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für das Berlin-Konzert von Ariana Grande in in der Mercedes-Benz Arena sind keine regulären Karten mehr erhältlich. Wer sich auf der Internetseite der Veranstalter für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden.

Wann startet das Konzert von Ariana Grande?

Der Einlass startet am Donnerstag (10. Oktober) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Wird Ariana Grande 2019 weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Nein, das Konzert in Berlin ist nach dem Auftritt in Hamburg am Vortag (9. Oktober) das letzte Konzert der Sängerin in Deutschland in diesem Jahr.

Foto: John Salangsang / dpa

Welche Songs wird Ariana Grande in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Ariana Grande bei ihrem Konzert am 1. Oktober in Kopenhagen:

Raindrops (An Angel Cried) God Is a Woman Bad Idea Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored R.E.M. Be Alright Sweetener / Successful Side to Side 7 Rings Love Me Harder / Breathin Needy Fake Smile Make Up Right There / You'll Never Know / Break Your Heart Right Back NASA Only 1 Everytime The Light Is Coming Into You Dangerous Woman Break Free No Tears Left to Cry

Zugabe:

Thank U, Next

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für das Ariana Grande-Konzert gelten in der Mercedes-Benz Arena abweichende Taschenregelungen: Jeder Fan darf nur eine durchsichtige Tasche (keine Rucksäcke oder Handtaschen) bei sich tragen. Die Taschen müssen vollständig durchsichtig und transparent sein und aus Plastik, Vinyl oder PVC bestehen. Die Taschen dürfen nicht größer als 30,5 x 15 x 30,5 Zentimeter sein. Durchsichtige Gefrierbeutel aus Plastik mit maximal 3 Liter Fassungsvermögen sind ebenfalls erlaubt. Alle persönlichen Gegenstände müssen einzeln sichtbar sein. Kameras oder Aufnahmegeräte sind nicht erlaubt, Mobiltelefone mit Kameras dagegen schon.

Erlaubt sind eine Powerbank pro Person (bis 10 x 10 Zentimeter) und Plakate bis DIN A3, alles was darüber hinausgeht, Transparente, Fahnen, LED-Plakate und ähnliche Gegenstände sind nicht erlaubt. Das Mitbringen von Essen und Getränken ist untersagt, jedoch gibt es mehrere Essensstände in der Mercedes-benz Arena und am Mercedes Platz. Außerdem empfehlen die Veranstalter, einen Identitätsausweis mit Foto und Geburtsdatum mitzuführen, da die Security beim Einlass nach einem Altersnachweis fragen kann.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena und zu den abweichenden Regelungen beim Ariana Grande-Konzert.

Ariana Grande live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 10. Oktober 2019, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.