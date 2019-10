Konzert: Milow live in Berlin 2019 - Tickets, Termin & Show

Der belgische Superstar Milow kehrt zurück und kommt im Herbst im Rahmen seiner großen „Lean Into Me“-Tour nach Deutschland. Am Dienstag (8. Oktober) wird der Belgier in Berlin auftreten. Im Gepäck hat Milow Songs aus seinem aktuellen Album "Lean Into Me" und natürlich eine Auswahl seiner größten Erfolge wie "Ayo Technology" und "Howling at the Moon".

Was dürfen sich Besucher erwarten?

Eine sanfte Stimme, eine Akustikgitarre und unglaublich eingängige Songs: Der Singer-Songwriter Milow schafft es immer wieder aufs Neue, dem Genre des Akustik-Pop seinen Stempel aufzudrücken. Mit seinem feinen Gespür für große Melodien sorgen die Liveauftritte des belgischen Pop-Exports Milow regelmäßig für glückliche Musikfans.

Gibt es noch Karten?

Nein, das Berlin-Konzerte von Milow ist ausverkauft. Derzeit sind keine Karten mehr auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (8. Oktober 2019) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.20 Uhr.

Foto: dpa / dpa/DPA

Wird es noch weitere Auftritte von Milow in Deutschland geben?

Nach dem Berlin-Konzert wird es noch Auftritte in Köln (10. Oktober) und in Leipzig (11. Oktober) geben.

Welche Songs wird Milow spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Huxley davon abweichen, aber diese Songs spielte Milow bei seinem Konzert am 4. Oktober 2019 in Nürnberg:

You Don't Know You and Me (In My Pocket) Laura's Song Greatest Expectations Michael Jordan No No No Summer Days Weiße Tauben Musik sein Loud & Clear She Little in the Middle Lost Boys Tourist Ayo Technology Howling at the Moon

Zugabe:

Building Bridges Help Nobody needs you like I do Lean into me

Wie komme ich hin?

Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen: Mit fünf direkten Busverbindungen, einem Taxistand und zwei U-Bahnanbindungen erreicht man das Huxleys Neue Welt problemlos (Anfahrt: U7, U8, BUS 129, BUS 144, BUS 167, BUS 171, BUS 248). Wer mit dem Auto kommt, sollte keine Probleme mit Parkplätzen haben: Das Umfeld des Huxleys Neue Welt ist kein reines Wohngebiet und bietet deshalb ausreichend Parkmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich direkt neben der Venue ein 1200 Quadratmeter großer Parkplatz, der nachts für 300 Autos zur Verfügung steht.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Huxleys Neue Welt.

Milow live in Berlin 2019, Dienstag, 8. Oktober, Einlass ab 19:00 Uhr, Konzertbeginn 20:20 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107, 10967 Berlin-Neukölln