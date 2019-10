Grünen-Franktionschefin: Bei anderen Themen knallt es mehr

Berlins Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek räumt ein, dass es beim Thema Mietendeckel in der rot-rot-grünen Koalition knirscht. Knirschen gehöre zur Politik allerdings dazu. "Die Überschrift unseres Koalitionsvertrages ist "Reden, ringen, gestalten". Und wir nehmen alle drei Wörter sehr, sehr ernst, auch das Reden", sagte Kapek am Freitag. "Ich muss schon sagen, beim Thema Mietendeckel wird in der Öffentlichkeit oft alles ein bisschen überspitzt. Da nimmt jeder von uns vielleicht auch eine eher pointierte Position ein. Aber in den internen Sitzungen, die wir haben, das ist schon extrem konstruktiv. Es gibt andere Themen, da knallt es viel mehr."

Sie finde es dennoch wenig hilfreich, sich über die Medien "gegenseitig den Baum hochzujagen", so die Grünen-Fraktionschefin. "Wir stehen in der Pflicht, den ambitionierten Zeitplan einzuhalten, damit die Einführung des Mietendeckels gelingt. Dafür sind alle Beteiligten aufgefordert, sich konstruktiv und konzentriert in den Prozess einzubringen. Wer Änderungswünsche formuliert, ohne dabei einen Lösungsweg im Sinne eines politischen Konsens zu formulieren, macht es sich zu einfach und behindert den Prozess."

Ein Streitpunkt ist die Frage, ob die Mieten in dem geplanten neuen Gesetz nicht nur fünf Jahre lang gedeckelt werden, sondern auch die Absenkung bestehender Mieten über einer bestimmten Obergrenze möglich sein soll.