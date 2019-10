Arbeiten am Gleisdreieck: Zwei U-Bahn-Linien unterbrochen

Berlin. Fahrgäste auf den U-Bahn-Linien U1 und U3 müssen sich im Oktober auf Unterbrechungen einstellen. Ab Montag werden am Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg die Gleise auf der Brücke über dem Park ausgetauscht, wie die BVG am Freitag mitteilte. Die Arbeiten sollen bis zum 24. Oktober andauern. Die U1 fährt in der Zeit nicht zwischen den Bahnhöfen Gleisdreieck und Wittenbergplatz, die U3 ist zwischen Nollendorfplatz und Warschauer Straße unterbrochen. Die BVG rät, zur Umfahrung die U-Bahn-Linie U2 sowie die Busse M19 und M29 zu nutzen.

( dpa )