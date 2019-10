S-Bahn-Ersatzverkehr: Ab heute neue Sperrungen

Jetzt gibt es neue Sperrungen am Biesdorfer Kreuz. Bis zu 80 Busse sollen die Fahrgäste transportieren. Doch es gibt Engpässe.

Für Zehntausende S-Bahnnutzer im Berliner Osten brechen am heutigen Freitag schwere Zeiten an. Die bereits seit Ende August bestehenden Bausperrungen rings um das Biesdorfer Kreuz werden jetzt noch einmal kräftig ausgeweitet. Bis 14. November wird dadurch der Zugverkehr auf den Linien S5, S7 und S75 stark eingeschränkt. Betroffen sind laut S-Bahn bis zu 220.000 Fahrgäste, die täglich die Linien in diesem Bereich nutzen. Für sie heißt es nun: Umsteigen und vor allem mehr Zeit einplanen.

Die S-Bahn hat vorab für die gut sechswöchige Sperrzeit einen umfangreichen Schienenersatzverkehr (SEV) angekündigt. Bis zu 80 Busse sollen etwa zwischen Ahrensfelde und Landsberger Allee sowie zwischen Wartenberg und Ostkreuz unterwegs sein. Intern spricht man von einem der größten Ersatzverkehre, den es je von der S-Bahn zu organisieren gab. Doch ob die versprochene Busse tatsächlich bereit stehen werden, muss sich noch zeigen. Schon seit Längerem hat die S-Bahn große Mühe, ausreichend Fahrzeuge und Fahrer zu finden. „Die aktuell sehr vielen und langen Baustellen und der dadurch notwendige Ersatzverkehr sind für uns eine große Herausforderung“, räumte S-Bahnchef Peter Buchner jetzt ein.

S-Bahn Sperrung im Osten

Foto: Cristian Schlippes / bm infografik

Die S-Bahn delegiert an Dienstleister

Anders als die landeseigenen Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) organisiert die S-Bahn den Ersatzverkehr mit Bussen nicht selbst, sondern beauftragt damit einen Dienstleister. In der Vergangenheit war dies das Berliner Traditionsunternehmen Bayern Express & Kühn (BEX), das vor Jahren vollständig von der Deutschen Bahn übernommen wurde. BEX fuhr den SEV jedoch oft nicht selbst, sondern suchte dafür private Subunternehmen. Seit dem 1. August liegt die Verantwortung dafür jedoch bei der neuen DB SEV GmbH. Die Ausgründung sei vor allem aus vergaberechtlichen Gründen notwendig gewesen, sagte DB SEV-Geschäftsführer Bernd Wölfel.

Die Neuaufstellung sorgte jedoch für Probleme. Busunternehmen, die seit Jahren Ersatzverkehr für die S-Bahn fahren, berichteten von gravierenden Mängeln. Teilweise würden erst ein Tag vor SEV-Beginn die konkreten Bus-Anforderungen sowie Streckenpläne vorliegen. „So kurzfristig finden wir keine Fahrer und können diese auch nicht rechtzeitig schulen“, sagte einer der Unternehmer.

Vor allem aber geht es ums Geld. Denn einigen Busunternehmen geht offenbar die Puste aus. „Die derzeitigen Rahmenbedingungen erlauben den im SEV tätigen Busunternehmen aufgrund hoher Selbstkosten im Bereich der Fahrzeuge und Personal kein wirtschaftliches Arbeiten mehr“, heißt es in einem von acht Firmenchefs unterzeichneten Schreiben an die DB SEV GmbH, das der Berliner Morgenpost vorliegt. Gefordert wird von ihnen von der Bahntochter eine „zeitnahe Anpassung der Vergütungen“.

Branche muss auf Erhöhung der BVG-Löhne reagieren

Der SEV wird traditionell nach Einsatzstunden abgerechnet, je nach Verhandlungsgeschick und Busgröße erhielten die Unternehmen bislang 36 bis 50 Euro je Stunde. Das Geld muss für Fahrer, Kraftstoff sowie alle weiteren Bus- und Managementkosten reichen. Doch die Kosten der Unternehmen waren zuletzt stark gestiegen. Vor allem bei den Löhnen mussten die Unternehmen in der Vergangenheit kräftig aufstocken, um ihre Fahrer halten zu können.

Verschärft hat sich die Lage im Frühjahr, als die Gewerkschaft Verdi für die BVG-Busfahrer ein historisch bislang einmaliges Lohnplus von 17 Prozent erstritten. Bis zu 800 Euro im Monat sollen BVG-Busfahrer inzwischen brutto mehr verdienen als ihre Kollegen im privaten Busgewerbe.

SEV-Geschäftsführer Wölfel verweist darauf, dass die Vergütungen für den Ersatzverkehr bereits im Frühjahr auf 41 Euro für Standardbusse sowie auf 60 Euro für größere Gelenkbusse angehoben wurden. Allerdings sieht auch er die aktuellen wirtschaftlichen Nöte der Branche. „Wir packen jetzt kurzfristig noch einmal zehn Prozent drauf“, sagte Wölfel der Morgenpost.

SEV-Geschäftsführer geht von funktionierendem Verkehr aus

Der neue Stundensatz von 45 Euro für Standardbusse werde bereits mit Beginn des SEV an diesem Wochenende gezahlt. Um die Löhne ihrer Fahrer auf 90 Prozent des BVG-Niveaus anheben zu können, hatten die privaten Berliner Busunternehmen allerdings einen Vergütungssatz von 49,40 Euro pro SEV-Einsatzstunde als „wünschenswert“ bezeichnet.

Trotz des schwelenden Finanzstreits mit den Subunternehmen geht SEV-Geschäftsführer Wölfel davon aus, dass am Wochenende nicht nur im Berliner Osten, sondern auch zwischen Pankow und Bernau (Linie S2) sowie allen anderen Baustellen der Ersatzverkehr wie geplant rollt. S-Bahnchef Buchner versichert: „Wir werden alles dafür tun, dass der SEV wieder in der gewohnten Qualität angeboten wird“