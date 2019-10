Berliner feiern deutsche Einheit auch ohne offizielle Feier

Keine Kanzlerin, die Worte der Andacht spricht. Kein Bundespräsident, der die Einheit beschwört. Keine Meile, auf der sich die Bundesländer mit Buden den Touristen vorstellen würden. Berlin bleibt dieses Jahr in Sachen Einheitsfeierlichkeiten nur zweite Wahl – das wahre Fest ereignet sich in Kiel. Wer die Festbesucher am Brandenburger Tor am 3. Oktober mit dieser Tatsache konfrontiert, blickt in fragende Gesichter. „Aber die Feier ist doch immer in Berlin?“, sagt Steven aus Hellersdorf verwundert.

Da stimmt nicht ganz. Ein Einheitsfest findet zwar regelmäßig am Nationalfeiertag auf der Straße des 17. Juni statt – aber nicht immer es das offizielle. Weil Schleswig-Holstein derzeit die Bundesratspräsidentschaft inne hat, spielt der offizielle Festakt zum 3. Oktober am Ostseekai. Und in Berlin? Da wird mit Zehntausenden Besuchern unbeirrt gefeiert. Steven aus Hellersdorf, der sich ob der Wichtigkeit der Berliner Partymeile getäuscht sieht, ist mit seiner falschen Vorstellung wohl nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Trotzdem gilt in puncto Party: Berlin bleibt doch Berlin.

Zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor tummelten sich Zehntausende Festbesucher.

Hinter dem blinkenden Riesenrad glänzt die Goldelse wie ein Accessoire. Ihr gegenüber stemmt sich das Brandenburger Tor in den stahlgrauen Himmel. Es riecht nach Bratwurst, Knoblauch und Zuckerwatte. Während in Kiel eine „maritime Blaulichtmeile“ Festgästen Boote des Hauptzollamts und der Wasserschutzpolizei vor Augen führt, herrscht in der Hauptstadt das Ambiente einer großen Kirmes. Statt des schleswig-holsteinischen Liedermachers Michael Schulte erklingen vor dem Brandenburg die „Die Stracciatella Boyz“.

Die zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit ereignete sich auf dem Rathausmarkt in Kiel.

Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine Deutschpop-Gruppe von der Spree. Und 29 Jahre nach der Wiedervereinigung liefern sie eine Bestandsaufnahme der Lebenswirklichkeit im modernen Berlin. Eine ihrer Hymnen zielt auf die wunden Punkte der Bezirke. Da wird Friedrichshain von schrillenden Auto-Alarmanlagen verkörpert und illegal entsorgte Matratzen werden zu Wahrzeichen von Neukölln. „Ich fühl mich wie ein Hochhaus im Herzen von Marzahn. Ziemlich groß – doch mit Größe ist es nicht getan“, skandieren die „Stracciatella Boyz“ auf ihrer Bühne im Besucherstrom. Sven, der mit seiner Freundin Tatjana zum Feiern aus Hellersdorf gekommen ist, muss nun schmunzeln und befindet: „Ist schon was Wahres dran.“ Als die Wiedervereinigung stattfand, waren Sven und Tatjana noch gar nicht geboren.

Kettenkarussells vor dem Brandenburger Tor gehören zum Rummel der Festmeile.

Aber dann gibt es auch Festbesucher, denen der 3. Oktober 1990 als Datum auch biografisch etwas bedeutet. Werner Schreiner aus dem bayerischen Hof empfing daheim als Mitarbeiter der Bezirksverwaltung erst die DDR-Grenzflüchtlinge aus Tschechien mit Erbsensuppe. Gleich nach der Wiedervereinigung zog er als Mitarbeiter der Gauck-Behörde nach Berlin und organisierte im Namen des Innenministeriums den Aufbau einer neuen Verwaltung. Schreiner war sogar als einer von neun Mitarbeitern mit dem Staatsbegräbnis von Willy Brandt betraut und knüpfte in den Jahren nach dem Mauerfall ein Band zu Berlin, das auch nach seiner Rückkehr in Bayern hielt. Zum 3. Oktober sucht Schreiner jetzt seinen eigenen Spuren in der Geschichte. Dass es beim Einheitsfest, zu dem er mit seiner Begleiterin Monika Kilian ein Bier genießt, fast wie auf einem beliebigen Rummel zugeht, stört ihn keineswegs. „Verhungern und verdursten wird man jedenfalls nicht“, scherzt Kilian über die Massen an Imbissbuden. Links von ihr serviert man unter einem Mini-Eiffelturm Crepes, rechts von ihr persisches Street-Food.

Deutliche Unterschiedezwischen Ost und West

Ein Stück weiter prosten sich Christian und Marisa aus Valencia mit Biergläsern zu. Auch sie halten es für einen Scherz, dass die wahre Einheitsfeier in eben diesem Moment in Kiel stattfindet. „Anderseits gibt es hier ja verschiedene Bundesländer. Kein Wunder, dass so ein Fest wandert“, sagt der Spanier nach kurzem Nachdenken. Christian lebt nun seit einiger Zeit in Berlin – „und ich bemerke schon deutliche Unterschiede zwischen Ost und West“. Trotzdem sei es faszinierend, wie friedlich die Wiedervereinigung zustande kam: „Mauern abzureißen ist besser, als Mauern aufzubauen. Das kann man schon feiern. Auch in Kiel.“

