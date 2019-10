Kaum ausgebildete Lehrer für Berlins Brennpunktschulen

Berliner Quereinsteigerinnen nehmen an einer Deutschstunde teil (Archivbild).

Meist Quer- und Seiteneinsteiger an Brennpunktschulen: In einigen Bezirken sind mehr als 70 Prozent der Neu-Lehrer keine Pädagogen.

Der Lehrermangel in Berlin ist groß. Wer die Universität mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium verlässt, kann sich seinen Arbeitsplatz in der Hauptstadt praktisch aussuchen. Davon profitieren laut einem RBB-Bericht weiterhin vor allem bürgerliche Bezirke wie Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf.

Dort waren von den zu diesem Schuljahr neu eingestellten Lehrern nur 40 beziehungsweise 39 Prozent Quer- und Seiteneinsteiger. Die werden vom Senat vor allem in vermeintlich weniger attraktiven Gegenden eingesetzt, in denen es mehr Brennpunktschulen gibt.

So sind in den Bezirken Mitte, Neukölln und Spandau mehr als 70 Prozent der neuen Lehrkräfte keine studierten Pädagogen. An der Spitze liegt wie bereits im Vorjahr Marzahn-Hellersdorf. Mit 75 Prozent handelt es sich dort bei drei von vier neu eingestellten Lehrkräften um Quer- und Seiteneinsteiger.

Quereinsteiger Lehrer 2019

Foto: Fynn Wolf / bm infografik

Scharfe Kritik der Lehrergewerkschaft

Vielen Bezirken falle es weiter schwer, voll ausgebildete Lehrkräfte zu gewinnen, sagte Tom Erdmann, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), im RBB. „Das sind die, die eigentlich gut ausgebildetes pädagogisches Personal brauchen.“

Es gebe die „absurde Situation“, dass Quereinsteiger die neuen Quereinsteiger schulen. „Wir haben auch die Situationen, in denen Quereinsteiger die Seminarleiter ausbilden“, so Erdmann weiter. So könne es nicht weitergehen. „In die Gebiete, die es besonders schwer haben, müssen voll ausgebildete Lehrkräfte.“

Auch finanzielle Anreize scheinen bislang nichts gebracht zu haben. Seit Beginn des Schuljahrs 2018/19 zahlt der Berliner Senat Lehrern eine Zulage von monatlich 300 Euro, wenn sie sich für eine Brennpunktschule entscheiden. Der Effekt ist aber augenscheinlich ausgeblieben.

Senat hält an Brennpunktzulage fest

Sinnvoller als ein finanzieller Anreiz sei es, Lehrer an Brennpunktschulen zu entlasten, indem sie weniger Unterrichtsstunden erteilen müssen, fordert der Gewerkschafter Erdmann. Das könne zum Beispiel durch Erleichterung bei der Unterrichtsverpflichtung für bestimmte Schulen erreicht werden.

Entsprechende Planungen gibt es bei der Bildungsverwaltung laut dem RBB-Bericht jedoch nicht. Stattdessen hält Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) an der Brennpunktzulage fest.

Anfang August räumte sie zwar ein, dass dadurch keine steuerende Wirkung festgestellt werden konnte. „Ich halte eine Brennpunktzulage aber für etwas Positives in Bezug auf die Anerkennung der Lehrkräfte vor Ort.“ Demnächst soll es auch 300 Euro mehr für Kita-Erzieherinnen und -Erzieher geben. Scheeres erhofft sich davon mehr Nachwuchs.

Berlinweit 60 Prozent der Lehrer Quer- und Seiteneinsteiger

In Berlin sind zu Beginn des laufenden Schuljahrs 2019/20 insgesamt 2734 neue Lehrkräfte eingestellt worden. Mit 1085 sind davon nur 40 Prozent klassische Lehrer. Bei 26 Prozent, also 711 Kräften, handelt es sich um Quereinsteiger. Sie haben das Fach, das sie unterrichten, zwar studiert. Ihnen fehlt allerdings eine pädagogische Ausbildung.

Bei den restlichen 938 Neueinstellungen handelt es sich um Seiteneinsteiger. Sie haben zwar einen Universitätsabschluss, allerdings nicht in den Fächern, die sie unterrichten. Viele von ihnen begannen als Lehrkraft in einer Willkommensklasse oder als Vertretungslehrer.