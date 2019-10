Autos brennen in Marzahn und Mariendorf

Berlin. Zwei geparkte Autos sind in Berlin in Marzahn und in Mariendorf in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner sah am frühen Donnerstagmorgen einen Feuerschein in der Marchwitzastraße, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr entdeckte einen am Straßenrand brennenden Wagen und löschte ihn. Durch die Flammen wurde ein weiteres Auto beschädigt.

Wenige Stunden später riefen Anwohner die Brandbekämpfer in den Dardanellenweg. Auch dort stand ein geparktes Auto in Flammen. Ein Baum und ein weiterer Wagen in der Nähe wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei vermutet in beiden Fällen Brandstiftung.

In Berlin werden immer wieder Autos angezündet. Zuletzt hatte es etwa mehrere Brandanschläge auf Autos von Wohnungsunternehmen gegeben. Bei einem kleineren Teil der Fälle geht die Polizei von Linksextremen als Tätern mit politischen Motiven aus. Oft sind den Erkenntnissen zufolge auch Pyromanen am Werk.