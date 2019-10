Liedtke: Demokratie ist langwierig, aber große Chance

Potsdam/Kiel. Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hat zum Tag der Deutschen Einheit den Wert der parlamentarischen Demokratie betont. "Unsere parlamentarische Demokratie in Brandenburg bedeutet tägliche Gestaltung, Arbeit, manchmal langwierige Prozesse bis zur Entscheidung", erklärte Liedtke anlässlich der Einheitsfeier, die diesmal in Kiel stattfindet. "Aber immer ist sie eine große Chance, das Land selbstbewusst weiterzuentwickeln - lebenswert, friedlich, modern, vielfältig, tolerant und gleichrangig unter den 16 Bundesländern." Sie mahnte zugleich an, die Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland anzugleichen. Liedtke ist in der vergangenen Woche zur neuen Präsidentin des Landtags gewählt worden.

( dpa )