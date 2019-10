BER-Chef: Bauarbeiten vor Tests mit Komparsen abgeschlossen

Berlin. Rund 20 000 Freiwillige sollen im kommenden Jahr die Betriebsabläufe am Problemflughafen BER testen - mit den Bauarbeiten will Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup bis dahin fertig sein. "Die Komparsen kommen erst im Sommer 2020", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die letzten Bauarbeiten und Mängel sollen bereits im Laufe des ersten Quartals beendet und abgearbeitet sein. 85 Prozent der verbliebenen Mängel an Kabeltrassen seien inzwischen behoben, sagte Lütke Daldrup. "Die Komparsensuche wird Anfang des neuen Jahres beginnen."

Im Oktober 2020 soll der Flughafen dann öffnen - nach 13 Jahren Bauzeit und mit neun Jahren Verspätung. Trotz der vielen Pannen und Fehler sei das Interesse am Flughafen sehr groß. Schon jetzt gebe es viele Fragen, wo und wann sich potenzielle Komparsen bewerben könnten. "Immer, wenn wir Besuchergruppen führen, erhalten wir viel positives Feedback. Und ich glaube auch, die Komparsen werden sich darauf freuen, den BER mal einen Tag exklusiv kennen zu lernen", sagte Lütke Daldrup.

Einen konkreten Eröffnungstermin nannte er weiter keinen. Doch groß gefeiert werde die Eröffnung ohnehin nicht. "Es wird keine große Party geben", sagte der BER-Chef. "In einem Jahr wird etwas endlich fertig sein, worauf die Öffentlichkeit schon sehr lange gewartet hat."