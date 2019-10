Nach Brand: U1 und U3 fahren wieder

Berlin. Nach dem Brand unter der Trasse der U-Bahn-Linien 1 und 3 ist der Verkehr zwischen den Bahnhöfen Nollendorfplatz und Kottbusser Tor wieder angelaufen. Die Reparaturarbeiten seien abgeschlossen und die Züge seit 22.30 Uhr wieder im regulären Takt unterwegs, sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. Zuvor hatte "B.Z." berichtet. Die BVG hatte zunächst mitgeteilt, die Reparaturarbeiten könnten sich bis zum Wochenende ziehen.

In der Nähe der Zossener Brücke in Kreuzberg war am Dienstag ein Gebüsch unter der Hochbahn in Brand geraten. Laut BVG wurden Signal-Kabel schwer beschädigt. Die Polizei ging nach Angaben eines Sprechers von fahrlässiger Brandstiftung aus. Einen Anschlag hatte die Kripo ausgeschlossen.