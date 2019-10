Punk-Ikone Nina Hagen kommt zur eigenen Ausstellung

Hannover. DDR-Girlie, Punk-Ikone, Kämpferin für Gerechtigkeit: Nina Hagen hat sich immer wieder neu erfunden und ist sich doch treu geblieben, etwa in ihrem Kampf gegen Atomkraft und für Nächstenliebe. Heute kommt die 64 Jahre alte Sängerin nach Hannover, um ein Konzert zu geben. Neben Liedern von Bertolt Brecht aus den 1920er und 1930er Jahren wird sie Selbstvertontes mit Texten von Else Lasker-Schüler bis Jim Morrison präsentieren, wie das Schauspielhaus mitteilte. Anlass für das Gastspiel der Berlinerin ist die Eröffnung der Ausstellung "Nina Hagen. Collection Arne Buhrdorf". Der 52-jährige Buhrdorf, der in der Nähe von Bremen aufwuchs, sammelt alles über die Sängerin, seit er sich als Jugendlicher in ihre Stimme und opernhafte Art zu singen verliebte. Die Schau ist bis zum 12. Januar im Theatermuseum Hannover zu sehen.

