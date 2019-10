Rechtspopulisten-Demo und Gegenkundgebungen am 3. Oktober

Berlin. Rund 5000 Demonstranten der als rechtspopulistisch geltenden Initiative "Wir für Deutschland" wollen heute in Berlin demonstrieren. Die Veranstaltung werde am Washingtonplatz beginnen und am Neptunplatz enden, wie die Polizei am Mittwoch bestätigte.

Mehrere Initiativen und linke Gruppen riefen im Internet zu Protesten und Gegenkundgebungen auf. Unter dem Motto "Den Nazis keine Mitte" ruft die "Anwohnerinitiative für Zivilcourage – Gegen Rechts" zu einer Kundgebung in der Friedrichstraße auf. Auf der linksextremen Internetseite Indymedia steht ein Aufruf: "Nazi-Aufmärsche am 3. Oktober in Berlin verhindern."

Am Tag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr waren etwa 2000 Rechtspopulisten und einige Neonazis mit der Initiative "Wir für Deutschland" durch Berlin-Mitte gezogen. Einzelne Teilnehmer zeigten den Hitlergruß, Demonstranten riefen "Merkel muss weg" und "Lügenpresse".

Die Teilnehmer wollen vom Washingtonplatz über die Hugo-Preuß-Brücke, das Kapelle-Ufer, die Rheinhardstraße, Friedrichstraße, Zimmerstraße, Markgrafenstraße, Krausenstraße, Axel-Springer-Straße, Spittelmarkt, Gertraudenstraße, Spandauerstraße und den Alexanderplatz zum Neptunbrunnen ziehen.