Railjet: Von Berlin kann man jetzt mit dem Zug direkt nach Prag oder Wien fahren

Berlin. Reisende können sich ab kommendem Frühjahr auf eine neue direkte Bahnverbindung von Berlin nach Tschechien und Österreich freuen. Der Zug ist ein gemeinsames Angebot der Deutschen Bahn, den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und der tschechischen Staatsbahn ČD und soll erstmals am 4. Mai 2020 von Graz nach Berlin fahren. In der Gegenrichtung fährt der Zug erstmals am 5. Mai. Abfahrt ist dann gegen 6 Uhr morgens in Berlin, um 8 Uhr soll der Zug in Dresden und um 10.30 Uhr in Prag sein, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte.

Der Railjet fährt dann über Wien umsteigefrei weiter bis Graz. Mit dem Super Sparpreis Europa sind Tickets zum Beispiel von Berlin nach Prag bereits ab 19,90 Euro, von Dresden ab 14,90 Euro erhältlich. Buchbar ist die neue Verbindung sechs Monate im Voraus.

ICE fährt über Erfurt und Nürnberg nach Wien

Das neue Angebot ergänzt die bestehende ICE-Tagesverbindung von Berlin über Halle (Saale), Erfurt, Nürnberg und Passau nach Wien sowie das tägliche Nachtangebot mit dem ÖBB-Nightjet.

Zwischen Berlin, Dresden und Prag verstärkt das neue Railjet-Angebot die bestehende EC-Linie mit einer zusätzlichen Frühfahrt Richtung Tschechien und einer neuen Spätverbindung in der Gegenrichtung.

Züge nach Prag und Wien mit Bordrestaurant und Wlan

In der Klimadebatte der vergangenen Monaten waren immer wieder Forderungen laut geworden, innerhalb Europas auf Flüge möglichst zu verzichten. Kritiker bemängeln, dass es dafür jedoch zu wenige schnelle grenzüberschreitenden Bahnverbindungen gibt. Ein Grund dafür sind die nach wie vor national geprägten Bahnsysteme in den einzelnen Ländern. So gibt es etwa bei der Stromversorgung der Lokomotiven und Triebwagen sowie bei den bahntechnischen Sicherheitsbestimmungen teils gravierende Unterschiede.

Der Railjet ist ist eine Fernverkehrsgattung der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und der Tschechischen Bahnen (ČD). In Deutschland ist er tariflich dem ICE gleichgestellt. Eingesetzt werden mehrteilige lokbespannte Zug-Garnituren, in denen es neben Sitzplätzen in verschiedenen Komfort-Klassen (bezeichnet als economy, business und first class) auch ein Bordrestaurant gibt. Alle Züge sind mit kostenfreiem Internetzugang (Wlan), die neueren auch mit einem Fahrradabteil ausgestattet.