Laster kippt auf A15 nahe Cottbus um: Straße gesperrt

Cottbus. Reisende müssen sich am Mittwochabend auf der Bundesautobahn 15 bei Cottbus auf Behinderungen einstellen. Grund ist ein umgekippter Lastwagen, der seine gesamte Ladung Schotter auf der Straße verloren habe, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Die A15 sollte nach dem Unfall am Mittwochnachmittag zwischen den Anschlussstellen Cottbus Süd und Roggosen für 12 Stunden in beiden Richtung gesperrt bleiben.

Grund für den Unfall war vermutlich ein geplatzter Reifen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 40-Tonner durch die Mittelleitplanke gebrochen und umgekippt. Der Fahrer wurde verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 14.16 Uhr. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.